Jordi Kreydt scoort drie keer voor ASV Geel in Wijgmaal: “Hebben onze opdracht perfect uitgevoerd”

In afwachting dat straks alle tenoren tegenover mekaar staan in een rechtstreeks duel, werd de voorbije speeldag gekenmerkt door duels tussen de ploegen uit de kop van het klassement en de teams in de kelder. Voor Wezel werd het, door het 2-1-verlies in Kampenhout, geen geslaagde namiddag.

“Dat is één van de vele verschillen tussen eerste provinciale en derde nationale”, merkt Jordi Kreydt op. “De kans dat de kopploegen in provinciale de duimen moeten leggen voor ploegen die onderaan staan, is klein. Op nationaal niveau liggen die waardeverhoudingen dichter bij mekaar. Wat Wezel overkwam, hebben wij ook al meegemaakt. We waren gewaarschuwd.”

Drie keer

Voor iedere spits doet het deugd als hij kan scoren. Voor een doorwinterde aanvaller als Jordi Kreydt is dat niet anders. “In tegenstelling tot het verleden speel ik nu in een aangepaste positie. Dat wil zeggen dat ik mijn steentje moet bijdragen in het defensieve werk. Daardoor kwam ik de voorbije maanden minder in een positie waarin je vaker in stelling komt. In Wijgmaal was dat wel het geval. Als je door je ploegmaats in een ideale situatie wordt gebracht, is het belangrijk om dat werk af te maken. In afwachting dat we onze rechtstreekse concurrenten ontmoeten, staan we nu voor twee thuiswedstrijden op rij. De komst van Nijlen wordt zaterdag eens te meer een moeilijke opdracht.”