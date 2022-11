Jordi De Jonghe en Sint-Denijs springen met 3-0-zege naar tweede plaats: “Dit had niemand durven voorspellen”

De Gentse promovendus KVV Sint-Denijs kende zondagnamiddag weinig problemen met Eendracht Zele. Ondanks een prima reeks van acht op twaalf hadden de Zelenaars weinig in de pap te brokken tegen Jordi De Jonghe en co. “De eindscore bedriegt dan toch een beetje”, aldus een eerlijke doelman. “Ondanks een comfortabele 2-0 bij de rust kregen we het in de tweede helft moeilijk. We hadden meeval dat we die voorsprong konden vasthouden en in de slotfase er nog 3-0 van maakten op een vrije trap. Daarmee was de wedstrijd helemaal klaar.”

Leuke statistieken

De Jonghe hield voor de vijfde keer dit seizoen de netten schoon en is met slechts elf tegendoelpunten de op één na minst gepasseerde doelman van de reeks. “Dat zijn natuurlijk leuke statistieken, maar dat heeft niet alleen met de keeper te maken. De verdediging begint bij de spits en we doen het vooral collectief heel erg goed.”

“Vorig seizoen waarschuwde men mij dat ik veel werk zou hebben in eerste provinciale. Al bij al geven we als ploeg niet veel weg. Het is zeker niet zo dat ik elke match wereldreddingen moet uitvoeren, maar ik geniet wel van wat we presteren. Als doelman bijdragen tot de nul en vervolgens ook goede resultaten, dat geeft vertrouwen.”

Behoud veiligstellen

Het debuutjaar in eerste provinciale wordt stilaan een sprookje. Na twaalf speeldagen staat Sint-Denijs gewoon tweede, op twee punten van leider Borsbeke. “We legden al een heel mooi parcours af”, geniet de doelman. “Voor het seizoen had wellicht niemand durven voorspellen dat wij bijna halverwege de competitie tweede zouden staan. Zelf mogen we niet naar die stand kijken. We moeten focussen op onze eerste doelstelling en dat is zo snel mogelijk het behoud veiligstellen. Nu is het positief dat we het geluk zelf afdwingen, maar er staan veel ploegen dicht bij elkaar. Als we ineens pech hebben en een match of drie niet winnen, dan kan er plots veel gebeurd zijn in de rangschikking.”