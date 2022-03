Jordi Condom (Waasland-Beveren) wil promotiedroom nog niet opbergen: “Zelfs in de kleinste kans moet je blijven geloven”

“Uiteraard kunnen we niet tevreden zijn over het resultaat, maar Lommel was wel het beste team dat we in de drie laatste matchen tegen ons kregen", aldus coach Jordi Condom achteraf.

“Het was goed dat we op voorsprong stonden bij de rust, want Lommel was sterk. In de kleedkamer hebben we het één en ander bijgestuurd en hadden we de wedstrijd beter in handen. Ze hadden nog één kans, een inworp, die jammer genoeg de 1-1 opleverde. Alles was perfect aan die fase van Lommel. De inworp zelf, maar ook de voorzet. Het was van een kwaliteit die je op dit niveau niet vaak ziet. We hadden nog enkele kansen, maar we hebben niet meer kunnen scoren. Op zich verdienden we om te winnen.”

Het wordt nu heel moeilijk om de promotie nog te halen, beseft ook Condom, maar opgeven staat niet in zijn woordenboek. “Mathematisch is de tweede plaats nog niet weg. We moeten blijven vechten, ook al is de kans misschien klein. Je moet er blijven in geloven.”