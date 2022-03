Jordi Condom (Waasland-Beveren) gelooft er nog in: “We moeten die druk op RWDM hoog houden”

“Het geloof is er nog altijd”, aldus Condom op de persconferentie donderdagmiddag. “Ook al is het gedaan wanneer RWDM wint. We winnen om die druk op hen zetten. Deinze is ook een goed team. Zij kunnen punten pakken tegen RWDM. Wij moeten gewoon winnen op Lierse. Ik zie die wedstrijd meer als een kans dan een verplichting. Als je een team iets gaat verplichten, krijg je negatieve stress. Als je spreekt over de laatste kans, zet je dat om in de tools die je nodig hebt om die match te winnen. Het wordt niet makkelijk op Lierse, want ze hebben een goed team met ervaring.”

Gezien Waasland-Beveren geen actieve internationals meer heeft - Edmundsson is al lange tijd out - kon het twee weken doorwerken.

“Het was een goeie periode. Ik heb goeie dingen gezien in de wedstrijd tegen Antwerp (2-2 gelijkspel, red.). Ook de jongens die niet vaak aan bod komen, lieten zich zien. Ik denk daarbij onder meer aan Traoré, Reyners, Schryvers, Trari. Zij hebben daar echt een goeie wedstrijd afgewerkt tegen een team dat ons uitdaagde. Dat is belangrijk voor hen om bij die wedstrijdselectie van achttien te geraken voor deze laatste wedstrijden, maar ook belangrijk naar volgend seizoen toe.”

Condom heeft wel te kampen met enkele afwezigen. “Traoré en Al Badaoui zijn ziek en hebben positief getest op Covid. Verder is Edmundsson nog steeds buiten strijd en ook Brendan Schoonbaert is niet fit. Achterin is ook Manuel Da Costa nog niet hersteld.”

Ook Chris Kablan, die op weg is naar de VS, is afwezig. Hij verblijft momenteel in Zwitserland om zijn visum in orde te brengen.