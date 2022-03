Jordi Bettens (FC Varsenare) blikt vooruit op de topper tegen Veurne: “We zijn op revanche belust”

“Het is voor ons misschien wel de laatste kans, want als zij winnen, wordt het bijzonder moeilijk. Ik verwacht alvast een leuke en spannende wedstrijd, al zou het wel eens lang gesloten kunnen blijven, aangezien we allebei steeds vanuit een sterke organisatie spelen”, stelt Bettens. “De kansen zijn volgens mij dus fiftyfifty. Er is geen uitgesproken favoriet. De ploeg die op het juiste moment kan uitbreken en het efficiëntst blijkt te zijn, zal de volle buit grijpen. Veurne kan de topper eigenlijk zonder enige druk aanvatten, want een punt is voor hen ook niet slecht. Wij daarentegen moeten voluit voor de drie punten gaan, ook al moet er niks dit seizoen.”

Het onderste uit de kan halen

“Met onze jonge bende mikten we aanvankelijk op een plaats in de linkerkolom, maar gaat het beter dan verwacht. Nu we daar staan, willen we natuurlijk het onderste uit de kan halen. Als we de kans krijgen om de stap te zetten naar eerste provinciale, zullen we die uiteraard niet laten liggen. De jonge groep heeft sportieve ambities en dat kan ik alleen maar toejuichen”, aldus Bettens, die geblesseerd moest toekijken hoe Varsenare de heenmatch in Veurne verloor met 3-0. “Het was een vrij ongelukkige wedstrijd voor ons, maar we zijn op revanche belust. We willen graag de spanning terugbrengen in de competitie. Voor zo’n matchen speel je voetbal en we ontmoeten elkaar op het juiste moment. Wij zullen alleszins heel gedreven aan de aftrap staan.”