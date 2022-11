Jordi Belin en Patro Eisden klaar voor de clash tegen Club Brugge in een uitverkocht stadion: “In de beker kan het alle kanten uit”

voetbal beker van belgiëPatro Eisden is klaar voor de bekerwedstrijd tegen het grote Club Brugge. Wekenlang heeft de eerstenationaler op en rond het stadion gewerkt om alles in orde te krijgen. Achter het doel werd een extra tribune geplaatst, een grote feesttent staat klaar om zeshonderd vip-diners te serveren. De veiligheidsploeg werd uitgebreid en alle beschikbare toeschouwersplaatsen zijn al meer dan een week uitverkocht. Of nu ook de spelers er klaar voor zijn? “Als de beste ploeg van België op bezoek komt, staat iedereen op scherp”, knipoogt Eisdens doelman Jordi Belin.

Trainer Stijn Stijnen had zijn spelers de voorbije weken verboden om te focussen op de bekerwedstrijd tegen Brugge. Alle aandacht moest gaan naar de competitie. De top drie halen en zo promoveren naar 1B , dat was en blijft voor de club het hoofddoel.

Voel je het ondertussen toch niet een beetje kriebelen, Jordi Belin? “Een bekerwedstrijd tegen de landkampioen, die schittert in de Champions League, blijft de droom van iedere speler”, geniet de doelman. “Of ik het voel kriebelen? Het zijn gezonde zenuwen, stress ken ik niet. Dat dit duel rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden en de publiciteit errond, maakt het nog mooier. Woensdagavond zijn de schijnwerpers op Patro gericht. Voor de club is dit een hoogtepunt in hun bestaan.”

Miraculeuze reddingen

Aan de overzijde van het veld staat woensdag Simon Mignolet, een keeper in de vorm van zijn leven. Kijk je op naar hem? “Simon is al jaren een topdoelman, de beste in België. Hij straalt bravoure uit en met zijn miraculeuze reddingen in de Champions League krijgt hij nog meer erkenning in het buitenland. Buiten de wedstrijd tegen Porto heeft hij elke keer de nul gehouden. Fantastisch. Of hij speelt, is een andere vraag. Ik verwacht heel wat wijzigingen in het Brugse elftal. Toch blijft Iker Casillas mijn grote held en voorbeeld. Hij is net als ik ook niet zo groot, maar beschikte over enorme reflexen.”

Quote Er is hier op korte tijd heel wat werk verricht. Met 4000 supporters is het stadion volledig uitver­kocht Jordi Belin, Doelman Patro Eisden

De voorbereiding van de bekerpartij vergde heel wat organisatie. Het resultaat mag er zijn. Met man en macht werd gewerkt om van deze dag een écht hoogtepunt in de clubgeschiedenis te maken. Je hebt dit van nabij meegemaakt, vertel. “Er is hier op korte tijd heel wat werk verricht. Met 4000 supporters is het stadion volledig uitverkocht. In de vip Deluxe-tent en de loge worden meer dan 600 couverts geserveerd. Nabij de sfeertribune werd een heus fandorp ingericht waar voor en na het bekerduel muzikale optredens plaatsvinden. Achter het doel werd op korte tijd nog een extra staantribune neergezet. Kortom, er is achter de schermen hard gewerkt. Patro is klaar om Club te ontvangen. Ex-Patro en Bruggespeler Vital Borkelmans geeft de aftrap”, weet de Eisdense portier.

Alles kan

Op papier is Club Brugge meer dan een maatje te groot. Hoe schat je jullie kansen in? “In bekervoetbal kan alles”, reageert Jordi Belin. “Elke wedstrijd moet gespeeld worden. Patro Eisden kan in de competitie prima resultaten voorleggen. Er werd flink geïnvesteerd en de transfers zijn prima. Op korte tijd kneedde trainer Stijnen onze kern tot een hecht geheel, dat in eerste nationale derde gerangschikt staat en slecht twee punten minder telt dan leider La Louvière. Met een doelpuntensaldo van 32 tegen 6 horen we tot de beste van de reeks. Dat zegt ook iets over ons.”

“In het begin van het seizoen speelden we een verdienstelijk oefenwedstrijd in Brugge. Club toonde zich efficiënter en won met 2-0. Ik ben dan ook realistisch. In principe maken we weinig kans, maar we zullen wel alles geven. Hoe het resultaat ook uitdraait, de promotie naar 1B blijft ons hoofddoel”, aldus Jordi Belin.

