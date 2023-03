Jordi Belin en Patro Eisden blijven zeges aan elkaar rijgen en winnen nu ook tegen Antwerp U23: “Een zakelijk zege en zo blijven we op promotiekoers”

Voetbal eerste nationale Mats De Bauw maakt geslaagd wederoptre­den bij KVK Ninove, maar gaat wel onderuit: “Hier zat meer in”

KVK Ninove is er zaterdagavond niet in geslaagd het schip in de veilige haven te brengen. Winst op Charleroi had de jongens van coach Haydock voor het eerst in maanden van een degradatieplaats weggeloodsd, maar de groenhemden gingen na een meer dan behoorlijke match toch onderuit op Charleroi B. Enige lichtpuntje was het wederoptreden van verdediger Mats De Bauw na maanden blessureleed. Hij maakte meteen de 90 minuten vol.