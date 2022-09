Jordan Walker (Okapi Aalst): “Ik zie het hier helemaal zitten”

Basketbal BNXT-LeagueZijn naam klinkt als een merk voor basketbalschoenen. Met 23 punten tegen de Roemeense klasbakken speelde Jordan Walker zich donderdagavond meteen in de kijker. “Okapi is het beste wat mij in mijn carrière kon overkomen”, zegt Walker vol overtuiging.

Door het uitvallen van Schauvlieger werd Jordan Walker geposteerd op de pointguard. Ondanks die verschuiving slaagde de loepzuivere 2 er toch in nog 23 punten te netten. Het doet het beste voor Okapi verhopen.

Walker is een voorbeeld van de schitterende Aalsterse scouting. Rustige jongen, fijne babbel, maar eens tussen de lijnen: boem, alles geven.

Roommates met Popovic

Walker deelt een woning met ploegmaat Nik Popovic, die ook een jaartje langer in Aalst blijft. “Dat is het beste voor mijn carrière”, zegt de center. “Ik wil voortbouwen op het vorige seizoen. Beter standvastig in Aalst dan elders in een vergeetput belanden.”

Walker treedt zijn nieuwe kameraad bij. “Aalst is het beste wat mij in mijn carrière kon overkomen. Je kan op een rustige manier praten met coach Thomas. Hij legt de zaken helder uit en hij zegt waarom hij iets op een bepaalde manier doet en wil.”

Je beschouwt de coach als je vriend. “Neen, de coach kan me op mijn plaats zetten en zeggen waar ik moet lopen. Maar hij staat niet aan de zijlijn te roepen.”

Durven spreken

Dat klinkt als een slechte ervaring. “Roepen heeft een averechtse uitwerking. Je gaat de dingen helemaal anders doen dan bedoeld was. Je gaat helemaal flippen. Tegen Voluntari was het resultaat niet goed, maar de attitude wel. Dat is het belangrijkste. We spelen met een jonge groep. Het is aan Ivan Maras, Dorian Marchant, Nik Popovic en mij om die jonge mannen op sleeptouw te nemen. En ik zie dat helemaal zitten. Dit is een schitterend project. Het geeft ook mijn carrière een boost. Vorig seizoen stond ik aan de andere kant. Ik werd gestuurd door andere spelers en durfde niets te zeggen. Nu moet ik de lijnen uitzetten en durven spreken. Een nieuwe rol met nieuwe uitdagingen.”

“Ik geloof in deze ploeg. We gaan groeien in het seizoen. Het resultaat is niet altijd belangrijk. Het is de manier waarop je daartoe komt. Iedereen geeft gas tot het eind. Die spirit geeft ons een extra troef”, besluit Walker vol vertrouwen.