Jordan Skipper-Brown kent bevredigend debuut bij Leuven Bears: “Blij dat ik het vertrouwen krijg”

De transferbedrijvigheid deze zomer in de Sportoase oogt dubbel. Op zich werd een groot deel van spelerskern behouden. Dat is een positief gegeven. Anderzijds zijn het wel sterkhouders als Jakob Cebasek, Joshua Heath en Solomon Young die de club verlaten hebben en moesten vervangen worden. In de plaats van laatstgenoemde kwam Jordan Skipper-Brown. Hij staat voor de zware taak om Young te doen vergeten en kan minder spectaculaire statistieken voorleggen dan zijn voorganger. Toch liet de Amerikaanse nieuwkomer een verrassende en frisse indruk na. In de oefenmatch tegen Vechta was hij goed voor tien punten en zeven rebounds. Daarnaast bracht hij ook een zekere dynamiek in het team.

Fijne eerste kennismaking

Jordan Skipper Brown was de laatste inkomende transfer die Leuven Bears verrichtte. “Ik ben intussen drie weken in België en heb de groep al beter leren kennen. Uiteraard heb ik nog meer tijd nodig om me volledig aan te passen. Neen, van jullie land heb ik nog niet veel gezien. Dat is ook geen prioriteit. Laat me eerst Leuven ontdekken. Ik moet toegeven dat ik tot vorige maand nauwelijks iets over België wist. De eerste kennismaking met de club en de omgeving viel alvast goed mee. Ik ben blij met het vertrouwen dat ik krijg.”

Grote ambities

Wat verwacht Jordan Skipper-Brown van het komende kampioenschap van Leuven Bears? Het antwoord is meteen duidelijk. “Ik ga voor de titel, ik heb nu eenmaal de drive om altijd te willen winnen. De coach kan mij gebruiken als center of forward. Ik ben misschien niet de grootste bordenspeler in de BNXT-League, maar compenseer dat door mijn sprongkracht en mijn voetenwerk. De Belgische competitie is mij compleet onbekend. Ik ga ervan uit dat ik de tegenstanders snel zal leren kennen.”

