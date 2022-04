Jordan Renson en Patro Eisden klaar voor Waals tweeluik: “Thuis tegen Charleroi en Luik moeten we het verschil maken”

Het klikt tussen Renson en Corstjens

Patro tweemaal thuis

Met twee thuiswedstrijden tegen Charleroi en Luik en een uitwedstrijd op Tienen, groeit in Maasmechelen het competitieslot naar een climax. “Met een beperkte kern hebben we er een prima seizoen gedraaid”, blikt Luikenaar Renson terug. “Niemand had tijdens de voorbereiding durven voorspellen dat we tot het competitieslot mee zouden strijden voor een plaatsje in de promotie-eindronde. Nu we zo ver zijn, willen we dan ook voluit voor die play-offs gaan. De groep gelooft erin en zal alles geven. Met Charleroi en Luik treffen we twee concurrenten. Het zullen wellicht details zijn die over winst en verlies beslissen. Dat we telkens voor eigen publiek spelen, geeft ons een streepje voor. Dit seizoen hebben we nog geen enkele thuiswedstrijd verloren. Met de steun van het publiek moet dit lukken.”