Jordan Renson en Patro Eisden klaar voor topper in Luik: “Proberen de kloof tussen ons en onze concurrenten uit te diepen”

voetbal eerste nationalePatro Eisden beleeft momenteel hoogdagen. De Maaslanders serveren niet alleen knap voetbal met veel schwung en een resem doelpunten, maar zien hun resultaten ook vertaald in een eerste plaats in de rangschikking. Meer zelfs. Stilaan groeit er een kloofje tussen Patro en de andere promotiekandidaten. Luik, tegenstander dit weekend, is er zo eentje en telt in de klassering vier punten achterstand. “Met de huidige marge kunnen we zonder stress de partij in Luik aanvatten en wie weet de vierpuntenkloof verder uitdiepen”, klinkt de Eisdense Luikenaar Jordan Renson optimistisch.

Jordan Renson is reeds vijf seizoenen lang een rots in de branding in het hartje van de Eisdense verdediging en dat tot ieders tevredenheid. Ook dit jaar beschikt Patro Eisden met slechts vier tegentreffers na tien speeldagen over de beste defensie van de reeks. “Met Wouter Corstjens vorm ik al die jaren een duo in de Patro-defensie. We voelen elkaar blindelings aan en dat scheelt een stuk”, zegt de 26-jarige Renson. “Maar ook doelman Belin en de backs Kis en Dijkhuizen en de verdedigende halfspelers Gueroui en Pietermaat zijn allen klasbakken met jarenlange ervaring en de juiste mentaliteit. Het lijkt wel of we net als de wijn met de jaren beter worden”, lacht Renson. “Neen, alle gekheid op een stokje: onze ploeg staat er en bulkt van zelfvertrouwen. Dit heeft ook te maken met het groot aantal doelpunten dat we momenteel scoren. Dit geeft rust en maakt het ons ook gemakkelijker. Onze acht clean sheets zeggen voldoende.”

Zondagmiddag reist Patro richting Luik. Jordan Renson woont er op een steenworp van het stadion. Of de confrontatie met de ploeg van zijn thuisstad nog speciaal aanvoelt? “Niet echt. Voor mij is het een wedstrijd zoals een andere. Ik woon er wel, maar een echte binding met Luikse spelers of supporters is er niet. Onze zege van vorig weekend tegen Antwerp zorgt ervoor dat we onbevangen tegen Luik kunnen spelen. Op La Louvière na hebben we een kloof geslagen tussen ons en de concurrenten. Wel, die kloof willen we verder uitdiepen. Vergeet niet dat de de eerste drie teams uit de klassering naar 1 B promoveren. Dat is ons doel. Met 25 op 30 leggen we duizelingwekkende cijfers voor. Beter kan haast niet. Toch blijven we best met beide voeten op de grond. We hebben nog geen kwart van de competitie gespeeld, de weg is nog lang. Uiteraard mikken we zondag op een zege. We zouden de andere promotieconcurrenten hiermee een serieuze mokerslag uitdelen.”

Patro, Train à Grande Vitesse

Ondertussen raast de 'Patro-Train à Grande Vitesse’ krachtig doorheen de competitie. De volgende opdrachten die eraan komen, ogen opnieuw zwaar. “Na de partij in Luik wacht de enige Limburgse derby tegen Thes en daarna krijgen we Belgisch kampioen Brugge op bezoek voor de beker. Of we die razende vaart kunnen aanhouden? We beseffen heel goed dat we ooit op onze limieten zullen stuiten. Dit volhouden is haast onmogelijk. We zullen dit ritme wel zolang mogelijk aanhouden en de supporters voluit laten genieten”, besluit Renson.

