Jordan Lomba en KVC Houtvenne blijven steken op een 1-1-gelijkspel tegen Betekom: “Te laat wakker geschoten”

Houtvenne had het op eigen veld niet onder de markt tegen een stug verdedigend Betekom, dat na een dik uur spelen zelfs op voorsprong kwam. Verder dan een gelijkspel kwam de thuisploeg nadien niet meer. “We zijn te laat wakker geschoten”, stelt Jordan Lomba vast. “Het was een moeizame wedstrijd. Vooral omdat we in de eerste helft vergaten om onze kansen af te maken. Dat gaf Betekom het nodige vertrouwen, waarna zij plots zelf de 0-1 scoorden uit een stilstaande fase. Gelukkig kon ik amper een minuut later alweer gelijkmaken. Een belangrijke goal, dat klopt. Maar tegelijkertijd ook wel het sein voor Betekom om alles nog meer gesloten te houden. Dat is hun volste recht, natuurlijk. Wij waren op papier de favoriet en Betekom had de punten nodig, dus het was logisch dat zij iets meer afwachtend kwamen spelen. We gaan dit seizoen zeker nog zulk een matchen tegenkomen. Het was een beetje frustrerend dat we de drie punten niet thuis konden houden, maar anderzijds hebben we na vier speeldagen nog altijd niet verloren. De balans is dus positief.”

Aan hetzelfde zeel trekken

Het ambitieuze KVC Houtvenne wordt in derde nationale B tot het kransje titelkandidaten gerekend. “Dat is een label dat we inderdaad meedragen”, beseft Lomba. “Het is een feit dat we veel individuele kwaliteiten in onze kern hebben, maar dat is nog altijd geen garantie op succes. Je mag niet vergeten dat we nog maar een tweetal maanden samen aan het trainen zijn, dus de automatismen zijn er nog niet helemaal ingebakken. Met namen alleen gaat het bovendien niet lukken, dus we zullen allemaal samen aan hetzelfde zeel moeten trekken. Gelukkig hebben we een goeie groep en kunnen we rekenen op een uitstekende technische staf. Het is nu aan ons om onze ambities dit seizoen te bevestigen en daar zal hard gewerkt moeten voor worden.”

Ambitieus project

Jordan Lomba heeft ondanks zijn 24 lentes toch al wat ervaring op de teller staan. Met RFC Warnant en Waremme speelde hij al in de Waalse tweede divisie. “Tussendoor had ik nog een transfer naar de Macedonische eerste klasse afgedwongen, maar toen kwam corona roet in het eten strooien”, aldus de centrale middenvelder. “Uiteindelijk ben ik dan via mijn entourage in het Vlaamse voetbal terechtgekomen en die keuze heb ik mij zeker niet beklaagd. Houtvenne lijkt op het eerste zicht misschien wel een stapje terug te zijn, maar ik voelde mij hier meteen thuis. Van organisatie tot infrastructuur: alles is hier tip top in orde. Ik was meteen gewonnen voor het project dat de club voor ogen heeft en persoonlijk kan ik hier alleen maar een betere voetballer worden.”

Lees ook: meer voetbal in 3NB