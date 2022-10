Jordan Kadiri en Lommel SK winnen met 3-1 van Excelsior Virton: “Blij met mijn eerste basisplaats en broodnodige zege”

Knappe prestatie van Jordan Kadiri

“Ik ben blij met mijn eerste basisplaats, maar vooral met de broodnodige zege”, stelde de Nigeriaanse aanvaller Kadiri, die uitstekend de geschorste Caué verving. “Virton kon bij de eerste actie scoren. Gelukkig bleven we rustig en rond het halfuur kopte ik verdiend de gelijkmaker binnen. Ik had ervoor nog twee kansen naast gekopt en voelde dat het ging goed komen. Wanneer ik te horen kreeg of ik zou starten? Donderdag kwam T1 Steve Bould met het goede nieuws. Ik ben nog niet 100% top. Is ook normaal hé. Het was lang geleden (lacht).”

Verdiende zege

“Na drie nederlagen op rij moesten we absoluut winnen van Virton”, vervolgt de 22-jarige Kadiri. “Of de zege verdiend is? Absoluut. Na de rust kwamen we scherp uit de kleedkamers. Op het uur kon de thuisaanhang opnieuw juichen. Assist Chadli en de inlopende Belghali knalde droog in het dak van het doel. Enkele minuten later was het ei zo na opnieuw bingo. Een schitterend vluchtschot van Anello en idem dito reflex van Vincensini. Twee minuten voor tijd na een hoekschop van Roque kopte Monjonell heerlijk binnen en mochten de boeken dicht. Feestje? Ja hoor. De sfeer na de wedstrijd was geweldig. Deze overwinning moeten we vieren, maar snel de focus richting Beerschot”, besluit Kadiri, die terugkeerde na een uitleenbeurt aan Östersunds FK.