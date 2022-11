Jorben Vanhulle (RC Harelbeke): “We scoren te weinig, maar op een bepaald moment zal dat wel loslopen”

In theorie komen nog vijf ploegen in aanmerking voor de eerste periode, maar Aalst heeft alles in eigen handen. Jong Cercle (zaterdag uit bij Oudenaarde), Oostkamp (zondag thuis tegen Lokeren-Temse), Petegem (zaterdag uit bij RC Gent) en Lokeren-Temse zijn afhankelijk van de uitslagen van de andere kandidaten. Harelbeke heeft om een totaal andere reden de drie punten tegen Aalst nodig. Want pas vijftiende in het klassement. Na negen speeldagen heeft paars-wit inzake het behoud alles nog in eigen handen.

“Het is zoals je zegt”, beaamt flankaanvaller Jorben Vanhulle. “Twee matchen winnen en we staan op plaats zeven of acht. Tegen Aalst de drie punten thuis houden zal niet makkelijk zijn. Bij ons ontbreekt een tikkeltje geluk, een beetje efficiëntie in de rechthoek van de tegenstander, wat gretigheid in de zone van de waarheid. Vorige zaterdag verloren we op Petegem met 1-0. Ik vind dat we daar een punt hadden verdiend. Zijn we wat efficiënter en hebben we een beetje meeval hadden we er zelfs de drie punten kunnen meegraaien.”

Contract ontbonden

De 21-jarige Vanhulle is aan zijn eerste seizoen bij de Ratjes bezig. In het team van trainer Bruno Derveaux is hij vaste waarde. In de competitie verscheen hij al acht keer – enkel thuis tegen Jong Essevee begon hij op de bank – aan de aftrap. Omdat hij bij Harelbeke meer speelminuten zou krijgen verliet de jonge Bruggeling eind vorig seizoen, ondanks de promotie naar 1B, FCV Dender.

“Vorig seizoen heb ik niet veel gespeeld”, zucht Vanhulle. “Ik was wel altijd bij de vijftien. Bij Dender had ik nog een contract voor dit seizoen, maar dat heb ik in onderling overleg laten ontbinden. Een goeie keuze want ik merk dat bij Dender enkele spelers van vorig seizoen geen kansen meer krijgen. Naast Harelbeke had ik een paar opties, maar bij deze club had ik het beste gevoel. Een gevoel dat ik nog altijd heb. Inderdaad, we scoren te weinig. Acht goals in negen wedstrijden is niet veel. Toch denk ik dat het op een bepaald moment zal loslopen.”

Zaterdag 5 november om 19.30 uur: RC Harelbeke-E.Aalst.