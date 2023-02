Jorben Vanhulle en KRC Harelbeke winnen van Torhout (2-1): “We gaan voor negen op negen”

Zes op zes voor KRC Harelbeke. Het team van trainer Bruno Derveaux won twee onvervalste zespuntenmatchen. Na de 0-1-winst bij RFC Wetteren volgde een thuiszege tegen Torhout. De drie doelpunten (2-1) werden in de tweede helft in vijftien minuten aangetekend.

“Het was een vrij evenwichtige wedstrijd”, vond flankaanvaller Jorben Vanhulle. “Zonder al te veel kansen. Wij mankeerden een beetje rust aan de bal. Dat was ons probleem. Kort nadat Torhout op voorsprong klom kon ik een vrije trap uitlokken. Ik had al gemerkt dat de doelman van de bezoekers niet helemaal zeker was. Dus was ik op die vrijschop van kapitein Niels Vandenbroucke attent. De keeper weerde de bal af, ik kon de rebound verzilveren. Mijn tweede doelpunt dit seizoen.”

Enkele minuten later werd Vanhulle vervangen door Aaron Balcaen. “Neen, over die wissel heb ik met onze trainer nog niet gesproken”, ging Vanhulle verder. “Wellicht was het een tactische keuze. Kort na die vervanging tilde Ernest Nfor ons op voorsprong. Die bonus hielden we op een volwassen manier vast. Waardoor we tot op één punt van Torhout komen en in de stand op een veilige plaats staan. Uiteraard zijn we nog niet waar we willen zijn. We gaan hard moeten blijven knokken om de plaatsen zestien en zeventien te vermijden.”

Tegen Petegem

Zaterdagavond zakt Sparta Petegem naar het Forestierstadion af. In de strijd om het behoud kunnen de Ratjes tegen een ploeg uit de top vijf van het klassement bonuspunten verzamelen. In Petegem verloor Harelbeke met het kleinste verschil na een partij die anders had kunnen lopen. De voorbije weken is de kampioen van vorig seizoen wat minder goed bezig. Want nul op negen bij Jong Cercle, thuis tegen RC Gent en bij leider Lokeren-Temse. Ook allemaal teams uit de top vijf.

“We gaan voor negen op negen”, klonk Vanhulle, die nog niet verlengde, vastberaden. “Wat mijn toekomst betreft wacht ik nog een beetje af. Eind vorig seizoen liet ik mijn contract bij Dender ontbinden. Van mijn keuze voor Harelbeke had ik nog geen spijt want ik heb al veel minuten kunnen maken. In een leuke reeks, in een mooi stadion, bij een mooie club. Voor volgend seizoen laat ik alles rustig op mij afkomen.”

Harelbeke: Dutoit, Van Damme, De Smet, Van Mol, Vandenbroucke, Toye (61’ Nfor), Santens, Dewaele, Kasmi, Kyeremeh (89’ Feys), Vanhulle (67’ Balcaen).

Torhout: Laleman, A.Devos, Ballegeer, De Cuyper (77’ Cornillie), Andries, M.Devos, Margo, Oumedjeber, Vermeulen, Cardon (86’ Vandewiele), Huysentruyt.

Doelpunten: 57’ Andries (pen. 0-1), 61’ Vanhulle (1-1), 71’ Nfor (2-1).

Geel: Cardon, Balcaen, Huysentruyt.