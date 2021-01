Joran Wyseure twaalfde in WK voor beloften: “Op het volgende WK wil ik er opnieuw bij zijn”

‘Wyseure komt niet in het stuk voor’ en ‘Wyseure is in geen velden te bespeuren’. De uitspraken van Michel Wuyts tijdens de rechtstreekse tv-uitzending op Eén ontketenden een lichte zandstorm op de sociale media. “Ik weet dat je nooit supporter was van West-Vlamingen (remember me). Tot vijf maal toe Wyseure is in geen velden te bespeuren. En toch werd hij mooi twaalfde”, aldus de tweet van tweevoudig nationaal kampioen Vantornout.

Start was niet goed

Tijdens de titelstrijd voor beloften deed Wyseure zijn ding. Aan de streep was hij de enige Belg die niet binnen de top tien finishte. Met vijf goeie Belgen en vier sterke Nederlanders zijn de eerste tien plaatsen rap ingevuld. Meteen na afloop was de tweedejaarsbelofte uit Lichtervelde tevreden over zijn eerste WK-deelname. “Alleen jammer dat mijn start niet goed was”, begon Wyseure zijn analyse. “Toch was ik niet veel achter op de mannen in de spits van de cross. Op het strand zag ik hen rijden. De hele wedstrijd heb ik mijn eigen ritme gezocht. Zowel op het strand als op de hippodroom. Daar week ik nooit vanaf. In de tweede wedstrijdhelft zag ik heel wat jongens het lastig krijgen. Zelf heb ik nooit gepanikeerd indien ik eens een slechte beurt maakte bij een passage in het zand. Ik heb mooi mijn ding kunnen doen.”

Kamergenoot hield me rustig

Wyseure rukte in de eerste wedstrijdhelft op van plaats 34 naar vijftien. In de tweede koershelft schoof hij nog drie posities op. “Natuurlijk had ik voor de start gehoopt op een plaatsje binnen de top tien, maar dan moest mijn start meezitten, wat niet het geval was”, ging Wyseure verder. “Met deze twaalfde plaats ben ik content. Ook met de ervaring die ik opdeed. Nooit eerder heb ik op deze manier een wedstrijd voorbereid. Toon Vandebosch was mijn kamergenoot, hij hield me rustig. Ik hoop er volgend jaar op het WK in het Amerikaanse Fayetteville opnieuw bij te zijn.”