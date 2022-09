Joran Wyseure start in Beringen z’n veldritcampagne op: “Ik hoop constanter te zijn dan vorige winter”

Voetbal derde nationale A Jelte De Coninck (E. Aalter): “Niet aan onszelf twijfelen”

Eendracht Aalter maakte niet de start die het in gedachten had. Een 1 op 9 zorgt ervoor dat de club samen met Wervik en Eppegem de rode lantaarn deelt in derde nationale. Aan de vooravond van de wedstrijd in Wielsbeke is Jelte De Coninck nog niet aan doemdenken toe. Hij wil de 1 op 9 in zijn juiste context zien.

22 september