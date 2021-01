Joran Wyseure na zevende plaats in Gullegem: “Hoop eindelijk een WK-ticket te veroveren”

“Mijn beste uitslag bij de profs”, glundert de kerel uit Lichtervelde. “Ik startte redelijk goed. Halfweg de openingsronde kon ik heel wat renners passeren. Op het einde van die eerste ronde zat ik reeds in negende positie. Oei dacht ik want alleen. Ik zag dat Thibau Nys kon aansluiten bij de kopgroep van zeven. Dat zat er voor mij niet in. Doordat Nys viel kwam ik bij hem. Voorin haakte ook Jim Aernouts af. Zo kwamen we met drie samen.”

Sterker in Bredene

Wyseure kon Nys en Aernouts afschudden. In de finale werd hij door eerstejaarsbelofte Emiel Verstrynge onder druk gezet. “Zelf kwam ik nog vrij dicht op Diether Sweeck”, gaat Wyseure verder. “Denk dat hij het in de gaten had want hij leek op het einde toch nog wat te kunnen versnellen. Niettemin ben ik heel content met die zevende plaats. Vorig jaar werd ik in Bredene achtste. Toen was ik nog eerstejaars. Dat resultaat heb ik afgelopen woensdag niet kunnen bevestigen omdat ik een rampzalige start kende. Ik ben vanuit dertigste positie moeten terugkeren. Verder dan plaats dertien raakte ik niet meer. Mijn uitslag in Gullegem is beter, toch vond ik mezelf in Bredene nog wat sterker.”

Speciale startzone in Meulebeke

Zodat Wyseure, die op 18 januari aan een week met vier examens begint, met een goed gevoel naar het Belgisch profkampioenschap in Meulebeke trekt. Een beloftentitel kan hij er niet verdienen. Daags na zijn twintigste verjaardag moet hij het opnemen tegen onder meer Wout Van Aert, Toon Aerts, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en uittredend kampioen Laurens Sweeck. “Net als in Bredene is de startzone in Meulebeke speciaal”, weet Wyseure. “Ook in Meulebeke ga ik bij de eindafrekening kijken naar de leeftijdsgenoten. Ik hoop eindelijk eens de WK-selectie te halen. Evident zal dat niet zijn want er zijn veel goeie Belgische beloften. Met Thibau Nys en Emiel Verstrynge dienen zich twee sterke eerstejaars aan. Het valt ook af te wachten hoeveel Belgische beloften in Oostende mogen starten.”