Joran Wyseure laat op Koppenberg zege door vingers glippen: “Derde zware cross in vier dagen: in slotronde viel ik wat stil”

Joran Wyseure was er het hart van in. Op de top van de Koppenberg liet de beloftenwereldkampioen zich de kaas van de boterham halen. Een fel sprintende Victor Van de Putte kon hem net voor de streep remonteren. Jente Michels werd derde.

Wyseure rondde na de start als derde de kasseitop van de Koppenberg. Jente Michels en Yorben Lauryssen gingen hem vooraf, Van de Putte zat toen in vijfde stelling. Michels reed een halve wedstrijd alleen aan de leiding, maar werd door de regerende wereldkampioen gepasseerd. Van de Putte was al naar derde positie opgeschoven en ging ook over Michels. Wyseure begon met vijftien seconden voorsprong op Van de Putte aan de slotronde.

“In de laatste ronde begon bij mij alles pijn te doen”, gaf de wereldkampioen van Crelan-Fristads toe. “Ik maakte ook een kleine schuiver, een teken dat ik vermoeid aan het worden was. Nog goed naar beneden rijden en dan vol de laatste klim aanpakken, dacht ik bij mezelf. Blijkbaar ging ik niet vol genoeg. Ik zag Victor Van de Putte iets te laat komen. Toen ik het door had kwam hij met veel snelheid. Die versnelling had ik niet meer in de benen.”

Toch goed gevoel

De 21-jarige kerel uit Lichtervelde kon een vloek niet onderdrukken. In de regenboogtrui net niet kunnen winnen op de Koppenberg, het deed pijn. “Dit is toch wel één van mijn grootste ontgoochelingen”, zuchtte Wyseure. “Ik had een superdag, ik was hier enorm goed op dreef, maar in de laatste ronde begon ik wat stil te vallen. Ik heb in vier dagen drie zware crossen gereden. Wellicht daardoor die terugval in de slotronde.”

Zaterdag staat voor Wyseure al een volgende opdracht op de kalender. In Namen doet hij een gooi naar de Europese beloftentitel. “Het gevoel zit wel goed en het parcours in Namen valt wat te vergelijken met hier”, ging Wyseure verder. “Heel lastig: de ene helft naar boven, de andere helft naar beneden. Ik heb echt wel zin in dat EK. Woensdag en donderdag probeer ik nog wat extra basis te leggen, daarna moet ik klaar zijn. Al doet het missen van de zege in deze Koppenbergcross veel pijn. In mijn wereldkampioenentrui had ik graag deze mythische cross op deze mythische berg gewonnen.”