Joran Wyseure boekt eerste zege in regenboogtrui: “Kentering startte eind november of begin december”

Tweede in Baal, tweede in Herentals. Een overwinning zat er aan te komen. “Eigenlijk gaat het vanaf eind november, begin december goed”, evalueerde de 21-jarige beloftenwereldkampioen. “Voordien had ik het wat moeilijker. In augustus kreeg ik op training een ongeval. De impact ervan duurde wat langer dan gehoopt. Mijn basisconditie was niet breed genoeg, mentaal had ik het lastig. Een dikke maand geleden kwam dan toch de kentering. Met een tiende plaats in Antwerpen en een dertiende in Dublin, telkens in Wereldbekers bij de profs.”

Geen boni’s

Deze week kon de pion van Crelan-Fristads enkele crossen bij de beloften rijden. In Baal werd hij tweede, een handvol tellen na de jonge Nederlander David Haverdings. In Herentals moest hij enkel Europees kampioen Emiel Verstrynge laten voorgaan. In Koksijde was het prijs. Ook vorig jaar zette hij deze U23-cross op zijn naam.

“Toen stonden niet alle sterke beloften aan de start, dit keer wel”, reageerde Wyseure. “In tegenstelling tot de voorbije manches bekommerde ik me niet om de bonificatieseconden die in het begin te verdienen vielen. Ik nam twee ronden om in de koers te komen. In de derde ronde probeerde ik het een eerste maal, maar zowel Emiel Verstrynge als Witse Meeussen keerden terug. Twee ronden van het einde zat enkel Emiel nog bij mij. Bij een zandpassage kon ik een gaatje slaan. Die bonus stond ik niet meer af.”

Modderpoel

Zodat hij voor het eerst nadat hij in het Amerikaanse Fayetteville de regenboogtrui veroverde de handen in de lucht mocht gooien. Gezien hij twee jaar op rij in Koksijde zegeviert mag de crosser uit Lichtervelde als een zandspecialist gezien worden. Zondag trekt hij naar de Wereldbeker in Zonhoven. De Superprestigeveldrit zaterdag in Gullegem laat hij passeren. Op zondag 15 januari rijdt hij in Lokeren het BK voor profs. “Dat parcours ligt me, want ik won er ooit als junior mijn eerste A-veldrit”, aldus Wyseure. “Dat was in september, in zomerse en stofferige omstandigheden. Van mij mag het volgende week zondag in Lokeren een modderpoel zijn.”

