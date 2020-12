Joran Wyseure blij met achttiende plaats in Heusden-Zolder: “Bij start niet veel renners achter mij”

Joran Wyseure (19) sloot de Superprestigeveldrit in Heusden-Zolder als achttiende af. Een weerbarstige ketting in de slotronde ontnam hem de kans om voor plaats vijftien en het laatste UCI-puntje te strijden. Woensdag rijdt de tweedejaarsbelofte uit Lichtervelde de Ethiascross in Bredene.

Voor de derde keer deze winter haalde Joran Wyseure de top twintig van een klassementscross. Dat lukte hem al in Niel (SP) en Kortrijk (X²O Badkamers Trofee). In Heusden-Zolder bleef hij opschuiven tot zijn ketting blokkeerde. “Net na het aansnijden van de slotronde, op de plaats waar Yentl Bekaert en Toon Aerts kort na de start ten val kwamen”, verduidelijkt Wyseure. “Die valpartij heb ik kunnen ontwijken waardoor ik al meteen heel wat plaatsen opschoof. Bij de start stonden nochtans niet veel renners achter mij. Na de openingsronde zat ik in positie 33. Ik vond dat er enorm rap gereden werd. Toch bleef ik elke ronde opschuiven. Heusden-Zolder is een ietwat speciale cross. Heel snel, maar ook technisch. Ik rijd er graag. Het was de derde keer dat ik er deelnam. Drie maal heb ik het er redelijk goed gedaan.”

Aansluiting met Merlier en Meeusen kwijt

Bij het ingaan van de laatste ronde zat Wyseure in de buurt van Tim Merlier en Tom Meeusen. Met de Nederlander Joris Nieuwenhuis kon hij de aansluiting realiseren. In de eerste bocht van de slotronde viel zijn ketting af. “Ik merkte onmiddellijk dat ze in een achtvorm vast zat, dus begon ik meteen te lopen tot de materiaalpost die gelukkig niet ver was”, gaat de pion van Acrog-Tormans-Balen BC verder. “Denk dat ik niet meer dan vijftien seconden verloor. De aansluiting met Merlier, Meeusen en Nieuwenhuis was ik kwijt, maar ik kon plaats achttien veiligstellen. Jammer dat ik niet kon strijden voor plek vijftien. Bij het ingaan van de laatste ronde zat ik nog redelijk fris.”

Woensdag Bredene, zaterdag Gullegem

In Heusden-Zolder werd Wyseure derde belofte. Enkel wereldkampioen Ryan Kamp (elfde) en Timo Kielich (twaalfde) deden beter. Woensdag trekt Wyseure naar Bredene, zaterdag doet hij ook Gullegem en daags na zijn twintigste verjaardag rijdt hij in Meulebeke het BK voor profs. We durven vermoeden dat zijn uitslagen opvallen. Zou het kunnen dat hij op 1 september 2021 overstapt naar het Tormans Cyclocross Team? “We praten”, is het enige wat Wyseure voorlopig kwijt wil.