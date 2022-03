Joran Van Belle pakt met Pepingen-Halle punt op Belisia: “Eén punt voelt dit keer wel goed aan”

Voetbal tweede nationale BVooraf keek men bij Pepingen-Halle met een bang hart naar de verplaatsing naar Belisia Bilzen. De Limburgers stonden immers op de derde plaats en hebben in de top van derde nationale nog heel wat te winnen. De fusieploeg speelde echter een heel volwassen match en mocht met een punt in de sporttas weer de terugreis naar Halle aanvatten.

Zeker, Pepingen-Halle heeft moet knokken om de drie punten te pakken. De score had er ook anders kunnen uitzien. Toch kan men niet stellen dat de winst er op een diefje is gekomen. Voor de rust kreeg de thuisploeg drie goede kansen, maar ook Pepingen-Halle kon voor dreiging zorgen. Aalhoul trof het doelhout. Na de rust was het spelbeeld wisselend. Beide ploegen kregen mogelijkheden en beide ploegen konden aanspraak maken op de winst. Finaal gaven beide defensies geen krimp.

Tevreden gevoel

Op zich kan een ploeg die op een degradatieplaats staat moeilijk tevreden zijn met een punt. Toch heerste er optimisme in het kamp van Pepingen-Halle. Joran Van Belle knikt instemmend. “Eén punt voelt dit keer wel goed aan. We schieten er in de rangschikking misschien niet veel mee op, maar uiteindelijk namen we het toch op tegen een tegenstander uit de top drie. Je zit bijna twee uur in de bus om in Bilzen te geraken. Het is dan fijn om te weten dat de inspanningen niet voor niets zijn geweest. Het knokken werd beloond. Belisia was al tien wedstrijden ongeslagen en brengt goed voetbal. Dan moet je al eens vrede kunnen nemen met een puntendeling.”

Verbaasd gevoel

Tegelijkertijd was Joran Van Belle verbaasd dat er niet werd gescoord. “Voor de rust kregen Aalhoul en Ngadrira echt goede kansen. Na de rust werd het leuk. De ene keer was Belisia dreigend, een halve minuut later konden wij dat zijn. Het spelverloop was echt wisselend. Het kon inderdaad beide kanten uitgaan. Baras, Bourgeois en Aalhoul hadden de winnende treffer aan de voet. Anderzijds moesten we ook als een blok spelen om de thuisploeg af te houden. Zondag ontvangen we Diegem. De druk om te winnen zal dan groter zijn. In Diegem konden we alvast de drie punten mee naar huis nemen.”