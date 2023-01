Joran Triest (RC Gent) na 4-2-winst tegen KVV Zelzate: “Cijfers zeggen niet alles”

RC Gent profiteerde van het midweekvoetbal om zich wat hoger in de klassering te hijsen. Kind van de rekening werd KVV Zelzate. De fusieclub werd met 4-2-cijfers huiswaarts gevoetbald. Joran Triest was goed voor de 2-1 en de 4-2 en is meteen ook wat steviger leider in de topschuttersstand. Triest weet dat de cijfers niet alles zeggen.

“Vooraf had de coach er ons op gewezen dat Zelzate toch een van de betere ploegen is in de reeks. Ze kunnen voetballend de oplossing zoeken, maar kunnen ook met het mes tussen de tanden strijden. En ze schakelen heel makkelijk over van de ene veldbezetting naar de andere. Al heel vlug bleek dat dit ook wel klopte. Thomas Zwart opende snel de score en duidelijk werd dat Zelzate geen hapklaar brokje zou worden. Toch hebben we nog voor de rust de wedstrijd doen kantelen. Addo kwam bij een hoekschop als winnaar uit de strijd en na een mooie assist van Justin Pieters kon ik voor de 2-1 zorgen. Jammer genoeg lieten we ons op slag van rust op een individuele fout betrappen en klom Zelzate langszij.”

Spannend

Na de rust bleef het spannend tot het laatste fluitsignaal en Triest gaf toe dat hij mee hielp aan die spanning. “We begonnen vrij goed aan de tweede helft en via Victor Vankerkhoven klommen we ook op voorsprong. Met nog een kwartier wedstrijd voor de boeg had ik de kans om Zelzate de genadestoot te geven, maar ik liet de kans op de 4-2 liggen. Zelzate zorgde best nog voor aardig wat druk, maar we hielden stand en in de slotminuut kon ik dan toch voor de 4-2 zorgen.”

Subtop

RC Gent is aan een fraaie reeks bezig. Acht wedstrijden op rij ongeslagen, 9 op 9 de voorbije drie wedstrijden. Toch wist Triest dat zijn ploeg deze driepunter nodig had. “Nu staan we echt weer tussen de mensen en strijden we mee in de subtop. Bij een nederlaag had die subtop weer wat van ons weg geschoven. Nu is er nog veel mogelijk. Al wacht ons komend weekend wel een vrij zware opdracht in Gullegem. De West-Vlamingen hebben de punten hard nodig en spelen op kunstgras is toch altijd wat wennen.”