Joran Triest (RC Gent) na 3-2-winst tegen RC Harelbeke: “Negentig minuten de betere ploeg, dik verdiend dus”

Sterk

Triest had vooral lof voor de mentale weerbaarheid van zijn ploeg. “Wat mij betreft is de conclusie dat we negentig minuten de betere ploeg waren en positief is zeker dat we twee keer een achterstand ongedaan maken en dan ook nog weten te winnen. Zij halen uit twee kansen het maximum en na de 3-2 dwongen ze nog wel wat hoekschoppen af, maar tussen die momenten waren wij met voorsprong de betere ploeg. Bij de rust zag het er niet zo goed uit, maar Victor Vankerkhoven kon vrij snel een voorzet van Kevin Hebbelinck in doel koppen. Jammer genoeg waren we een paar minuten later opnieuw verplicht om te achtervolgen. Gelukkig bleven we dan rustig en na knap voorbereidend werk van Yagan en Hebbelinck zorgde ik vrij snel voor de 2-2. Na een wat rommelige fase kon ik wat later de 3-2 aantekenen. Harelbeke moest nu hoger spelen en we kregen meer ruimte. Dutoit hield me van de 4-2 en zo bleef het spannend tot het laatste fluitsignaal.”