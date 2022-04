Joran Triest (RC Gent) na 1-0-zege tegen VK Ninove: “Tegen toppers bewijzen we de kwaliteiten van deze groep”

“We hebben andermaal tegen een topper bewezen dat er veel kwaliteit in deze groep schuilt. In de terugronde wonnen we zowel van Zwevezele, Lokeren-Temse als van Ninove en na een ietwat teleurstellend seizoen is dat toch wat zalf op de wonde. Ik heb ook het gevoel dat er op onze zege niet veel af te dingen viel. In de eerste helft zorgde Ninove wel voor de meeste dreiging, maar na de rust kwamen we toch beter in de wedstrijd en de 1-0 gaf onze ploeg wel een ‘boost’.

Sterke Londot

Toch kregen de Ratjes de zege niet zonder slag of stoot. Triest zag ook wel een glansrol voor doelman Bryan Londot. “Na die 1-0 zette Ninove natuurlijk alles op alles en kregen we het iets moeilijker om de ruimtes te belopen. Zeker toen Justin Pieters tegen een tweede gele kaart aankeek en je toch een pak loopvermogen inboet. In de slotfase van de wedstrijd hield Londot met een drietal supersaves Ninove van de gelijkmaker. Hij was zeker één van de uitblinkers in een collectief sterk geheel.”

Spits

Triest was blij met zijn doelpunt. Als spits leeft hij uiteraard van doelpunten. “Ik stond al enkele weken droog en dan doet het als spits sowieso deugd als je nog eens de weg naar doel vindt. Ik kreeg de voorbije weken wel vaker te horen dat ik als targetman de jongens beter liet spelen, maar finaal word je als spits toch afgerekend op je doelpunten en wil ik mijn statistieken altijd wel opsmukken. Of het bijzonder was om mijn ex-club wat dichter bij de titel te helpen? Neen, al kreeg ik de voorbije weken van enkele supporters van Lokeren-Temse wel berichtjes met de vraag om me dubbel te plooien tegen hun favoriete ploeg. Ik stuurde steevast terug dat ze vooral zelf moesten winnen in Wetteren. Het is ook zo dat ik het seizoen in schoonheid wil eindigen. Volgende week spelen we tegen Oudenaarde en dat is ook wel een wedstrijd waar ik naar uit kijk.”