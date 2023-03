Joran Larondelle (SK Tongeren): “Op basis van een sterke tweede helft verdiende zege voor leider RC Hades”

Na een studieronde van twintig minuten konden de Eburonen op voorsprong klimmen. Na een hoekschop kon verdediger Joran Larondelle profiteren in het geharrewar om doelman Gijbels te verslaan. Na de rust meteen de vlam in de pijp. Na een voorzet van Amoah kwam Stassen een tikkeltje te laat om de bal binnen te glijden. Lance Voorjans lanceerde Jungschleger, maar de Hades doelman was bij de pinken. Na een ongelukkige tussenkomst van doelman Vandecaetsbeek kon Convents de gelijkmaker binnenduwen. Het moment voor de bezoekers om het commando over te nemen. Uitblinker Marijn Convents scoorde even later zijn tweede van de avond. En toen zijn vrije trap aan de tweede paal door de vrijstaande Wieto Claes werd afgewerkt was de kous af.

Ontgoochelde Joran Larondelle

“Door het uitvallen in laatste instantie van Charles Dupain, liep bij de opwarming een verrekking op aan zijn linkerbovenbeen, mocht ik starten”, begon de talentvolle verdediger Joran Larondelle. “Ik heb vrij goed mijn streng getrokken en kon de score openen. Het was wel een frommelgoal, maar die tellen ook hé (lacht). Alleen jammer dat we met lege handen moeten achterblijven. Waarom het voor mij dit seizoen moeilijk is om een basisplaats te veroveren? De concurrentie is groot en de voorbije weken ben ik wat ziek geweest. Ik blijf hard werken op training en de coach heeft vanavond gezien dat hij altijd op mij kan rekenen.”

“Helaas zitten we in een klein dipje met twee op twaalf”, vervolgt de 20-jarige Larondelle uit Piringen. “De eerste helft waren we de evenknie van leider Hades, maar op basis van hun sterke tweede helft is de zege zeker verdiend. We lieten wat steekjes vallen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende weken opnieuw gaan aanknopen met sterke prestaties. Overigens, die twee op twaalf hebben we niet verdiend. De laatste weken scoren we moeilijk en daarom twee brilscores. Schrijf maar op. We gaan ons herpakken tegen rode lantaarn Beerschot.”

Sublieme Marijn Convents

“In de eerste helft waren we niet scherp genoeg in de duels”, stelde absolute uitblinker Marijn Convents. “Bij de rust hebben we de kopjes bij elkaar gestoken. In de tweede helft hebben we als ploeg die mindere eerste helft rechtgezet en speelden we collectief sterk. Dit is de vijftiende zege van het seizoen. Zonder vechtlust en een geweldige sfeer binnen de groep is dat niet mogelijk. Uiteraard was ik blij met mijn twee doelpunten, maar nog meer met de assist voor Wieto Claes. Die jongen komt terug, na een zware blessure, uit een moeilijke periode. Vorige week werd hij de matchwinnaar en hier in Tongeren kon hij zijn sterke invalbeurt verzilveren met een doelpunt. Op kunstgras speel ik altijd mijn beste wedstrijden en we zijn klaar om onze leidersplaats te verdedigen. Kampioen? Dit Hades mag van niemand schrik hebben. Het zijn nog negen finales. We gaan alles uit de kast halen om kampioen te spelen”, besluit de 30-jarige dribbelvaardige rechtsbuiten.