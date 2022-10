Joran Larondelle (SK Tongeren): “Belangrijke zege tegen Berchem, zeker met het oog op de komst van buur Belisia”

“Het liep niet van een leien dakje. Vooral in het eerste kwartier hadden we het vrij lastig. Berchem kreeg een resem hoekschoppen, maar kon er gelukkig niet veel gevaar uit creëren. Daarna kwamen we beter in de wedstrijd en op slag van rust kon een lepe Hans Geenen scoren. Met een goed gevoel richting kleedkamers dus. Vlak na de pauze lokte Bernd Stassen een strafschop uit. Vanop de stip liet Elvis Mehanovic de kans niet liggen. Twee doelpunten op het gepaste moment. Een dreun voor Berchem. Eén keer moest onze doelman Lennert Vandecaetsbeek uitpakken met een schitterende reflex, want met een aansluitingstreffer was het misschien toch anders verlopen. Anderzijds, na de rust waren wij wel degelijk de betere ploeg. Stassen trof ook nog de paal. Op counter in de slotminuut kon ik de 3-0 vastleggen.”

Goede invalbeurt

“Als invaller scoren is altijd leuk”, weet de student leerkracht lager onderwijs. “Natuurlijk start ik liever, maar anderzijds, ik ben nog vrij jong. Mijn tijd zal nog wel komen zeker (lacht). Ik krijg veel vertrouwen van de staf. T1 Tomas Daumantas en T2 Didier Gaens geloven in mijn kwaliteiten. De kern is ook ruimer dan vorig seizoen en het is echt knokken voor een plaats in de selectie. En dan hebben we nog een aantal jongens die in de lappenmand liggen. Of dat de reden is van onze wisselvallige start? Ik weet het niet. De blessures zouden niet mogen meespelen in onze prestaties, want iedereen binnen de kern is evenwaardig in mijn ogen. Het is natuurlijk zo dat er meerdere nieuwe spelers neerstreken in Tongeren. Het vergt wat tijd om alles vlot in elkaar te laten passen. Anderzijds, na deze knappe overwinning tegen Berchem schuiven we weer op naar de subtop.”