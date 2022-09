Joppe Heremans heeft toptransfer naar EFC beet: “Dit is een mooie stap in mijn carrièreplanning”

Joppe Heremans is tevreden met deze toptransfer. “VDM was voor mij de perfecte tussenstap. De overstap van de juniores naar de beloften is groot. Mijn huidige ploeg heeft me veel kansen gegeven om die stap te kunnen zetten. Daar ben ik uiterst dankbaar voor. EFC wordt een nieuwe uitdaging, dit is een mooie stap in mijn carrièreplanning. EFC had me vorig seizoen al een berichtje gestuurd. Tot een overgang kwam het toen niet. De ploeg had een nieuw project met veel nieuwe eerstejaars. Toen vond men het te riskant om mij er nog bij te nemen. In het begin van de zomer werd het contact hernieuwd. Ze vroegen me of ik bereid was om een inspanningstest te doen. Na de test had ik een onderhoud met ploegleider Wim Feys. Dat verliep zeer positief. Vorige maand heb ik VDM laten weten dat ik rond was met mijn nieuwe ploeg. Ik vond dat niet meer dan normaal. Op die manier hebben ze bij VDM de tijd om uit te kijken naar nieuw bloed. Bij de ploeg gunde men mij de transfer.”

Waalse wedstrijden

Wat heeft de ploegleiding over de streep getrokken om Joppe Heremans (terecht) een kans te geven? “Vooral in de Waalse wedstrijden heb ik me deze zomer kunnen tonen. Als eerstejaars slaagde ik er steeds in om stand te houden in de eerste groep. Koersen als de Ronde van Namen en de Ronde van Luik liggen me. Op de Citadel kwam ik als negende boven. Ook in de Zuid-Kempense Pijl heb ik me met een achtste plaats getoond. Dat was opmerkelijk, want de koers was vlak en eindigde op een sprint. Over het programma naar volgend seizoen heb ik met EFC niet gesproken. Daarvoor is het te vroeg. Het huidige seizoen loopt stilaan op zijn einde. De interclub in Angreau-Honnelles was de laatste grote koers in de agenda. Ik blijf koersen tot het laatste weekend, de winter is lang genoeg. Het zal wel om kermiskoersen gaan.”