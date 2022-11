Joost Van Kerckhove (Lindemans Aalst): “Nicosia was enthousiaster en won verdiend”

Met Nicosia stond Lindemans Aalst tegenover een tegenstander die blaakt van vertrouwen. De Cyprioten zijn immers nog steeds ongeslagen in de eigen competitie en begonnen met de steun van het thuispubliek bijzonder enthousiast en gretig. “We wisten dat de tegenstander heel wat kwaliteiten heeft en hebben hen niet onderschat”, zegt assistent-coach Joost Van Kerckhove. “Nicosia toonde veel meer enthousiasme. Wij legden te weinig “dash” in ons spel en konden niet echt een vuist maken. We begonnen behoorlijk, maar het grote probleem was dat we moeilijk tot scoren kwamen. Dat had te maken met een receptie die niet ideaal was en ook de setting was niet altijd perfect. We voerden een dubbele wissel door (hoofdaanvaller Robin Overbeeke werd vervangen door Renars-Pauls Jansons en José Monteiro kreeg aan de pas de voorkeur op Mikkel Hoff, red.) en dat leek in set 2 te renderen. We kampten echter nog steeds met problemen in receptie waardoor we niet in ons spel geraakten. Nicosia bleef enthousiast en slaagde erin om twee setballen onschadelijk te maken. Door fouten in receptie en een gebrek aan efficiëntie aan het net ging de set nog verloren. In de derde beurt liep het beter. Leon Meier (in plaats van Egor Bogachev, red.) bracht meer stabiliteit in het achterveld en we wonnen die set vlot en verdiend. In de vierde beurt was het scoreverloop tot 18-18 in evenwicht. In de slotfase slaagden we er niet in om het enthousiasme van de thuisploeg de kop in te drukken. We hebben daar als ploeg te weinig teamspirit tegenover gezet. De thuisploeg won verdiend. Dit 3-1-verlies was niet het resultaat waarop we gehoopt hadden.”