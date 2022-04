Joost Van Kerckhove (Lindemans Aalst) na verlies tegen Roeselare: “Titelfinales worden moeilijk, maar we blijven positief”

De thuisploeg moest het in de topper tegen Roeselare doen zonder haar kapitein Seppe Baetens. “Hij liet ons vrijdag weten dat hij positief getest had op Corona”, zegt assistent-coach Joost Van Kerckhove. “We dachten eerst dat het een aprilgrap was, maar dat bleek niet het geval. Daarnaast had Jakub Rybicki last aan de arm. Jammer dat we niet op volle sterkte stonden om Roeselare te ontvangen. We zaten zo wat beperkter qua wisselmogelijkheden. De bezoekers hadden op de eerste speeldag met zware cijfers gewonnen tegen Menen, maar we hebben vooral op onszelf gefocust. We wisten dat we veel opslagdruk nodig hadden. Bij momenten slaagden we daarin, op andere momenten weer niet. Vooral in de eerste set lieten we heel wat opslagmissers optekenen. Receptioneel hadden we het moeilijk waardoor onze setter het moeilijk kreeg om het spel te verdelen. We hebben ervoor geknokt, maar zijn op een sterk Roeselare gestoten”.

Moeilijk tot scoren

Een stabiel en vastberaden Roeselare behield de ganse wedstrijd de controle. Enkel in de derde set konden de Oost-Vlamingen weerwerk bieden. “We zijn blijven strijden maar er was nooit het gevoel dat we meer konden verwachten. Als we die derde set hadden kunnen binnenhalen, zat er misschien wel meer in. Maar we maakten teveel fouten. Vooral in receptie hadden we het moeilijk en op dat vlak misten we Seppe. Hij is verdedigend onze rots in de branding. Roeselare beschikt over een sterk block-defense en was ook aanvallend sterk. Wij hadden het heel wat moeilijker om tot scoren te komen”.

Underdog

Na twee van de zes speeldagen staat Roeselare met het maximum van de punten aan de leiding in de Champions Final 4. Na de 3-1-zege tegen Maaseik, volgt Menen samen met de Limburgers op drie punten. Aalst is nog puntenloos. “Het wordt moeilijk om de titelfinales te halen, maar we blijven positief. We zijn de underdog in de play-offs, maar laten het hoofd niet hangen. Met Maaseik en Roeselare verloren we tegen twee sterke tegenstanders. Komende zaterdag krijgen we Menen op bezoek. Als we niet winnen, zijn we uitgeteld voor de finale. We gaan alles geven. Op papier is die match minder moeilijk dan onze vorige twee, maar dat wil niets zeggen. Ook tegen Menen beginnen we als underdog. Thuis hopen we iets te kunnen pakken”.

Van Kerckhove is bezig aan zijn tweede seizoen als assistent-coach bij Lindemans Aalst. Hij combineert zijn functie met die van hoofdcoach bij derdenationaler Denderhoutem. “Er zijn nog niet echt gesprekken geweest, maar het is wel de bedoeling dat ik ook volgend seizoen nog hulptrainer blijf. Hoofdcoach? Alles op zijn tijd”, lacht Van Kerckhove.