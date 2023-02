Joost Malfait (SV Ingelmunster): “Zo hoog mogelijk eindigen blijft het doel”

“Het voorbije weekend was voor ons een teleurstelling van formaat”, stelt coach Joost Malfait. “Op het veld van Olympic Ledegem verspeelden we niet enkel drie kostbare punten maar ook de tweedeperiodetitel. We hadden immers genoeg aan een puntje om die tweede periode te pakken maar gingen er met 1-0 de boot in. We verdienden echter om te winnen want we waren op Ledegem negentig minuten dominant. Maar om te winnen, moet er nu éénmaal gescoord worden en dat vergaten we te doen. Dat leverde ons een kater van formaat op want op die wijze lieten we een ideale kans liggen om al zekerheid over een eindronde te hebben.”

Noodzakelijke zege

“Na de uitschuiver van vorige week konden we ons geen nieuwe uitschuiver veroorloven voor de thuismatch tegen SV Moorsele B”, gaat Joost Malfait verder. “Winst was noodzakelijk en we klaarden dan ook de klus. Drie punten konden we aan ons saldo toevoegen en dat is een goede zaak want nu komen we op zeven punten van leider Aalbeke. De lijstaanvoerder liet twee kostbare punten liggen op het veld van hekkensluiter Jong Helkijn zodat in onze reeks - en in het voetbal in het algemeen - alles mogelijk is.”

Zo hoog mogelijk eindigen

“In de stand deden we een goede zaak. Met nog negen matchen te gaan, focussen we ons niet op die eerste plaats maar alles blijft mogelijk. Zo hoog mogelijk eindigen blijft het doel en de eindsprint is nu alvast ingezet. Met nog negen matchen te gaan, wordt elke opdracht nu van vitaal belang. Indien we op het einde van de rit een prijs willen behalen, wat toch de doelstelling was, mogen we vanaf nu niet meer met de punten morsen. De meeste toppers hebben we achter de rug maar makkelijke opdrachten zijn er in onze reeks niet. Het is uitkijken naar de derby van binnen twee weken op FC Mandel United B en uiteraard ligt die match heel gevoelig in beide kampen.”