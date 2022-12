Joost Malfait (SV Ingelmunster): “Niet meer morsen met de punten tegen de mindere goden”

Joost Malfait keerde vorig seizoen terug naar SV Ingelmunster want de 57-jarige Kuurnenaar was er eerder al actief als trainer. “Vorig seizoen werd een tegenvaller van formaat en dat was vooral te verklaren door een groot aantal langdurige blessures. Die werkten nefast in op onze resultaten waardoor het vorige seizoen in feite een maat voor niets werd. Dit jaar zijn we helaas in datzelfde bedje wat ziek want nu ook is onze absentenlijst enorm ruim. Van mijn vijf spitsen is er bijvoorbeeld maar één beschikbaar. We moeten dus andermaal roeien met de beschikbare riemen maar tot dusver valt de opgelopen schade best mee. We blijven in de subtop van het klassement en de marges met de ploegen boven ons is nog miniem.”