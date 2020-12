Joost Malfait keert volgend seizoen als T1 terug naar SV Ingelmunster

Voetbal Derde provincialeDe 55-jarige Kuurnenaar Joost Malfait wordt volgend seizoen de opvolger van huidig trainer Rony Goemaere, die op het einde van het seizoen stopt met zijn trainersloopbaan. Geen verrassende keuze, want Malfait was bij Ingelmunster al een elftal seizoenen actief als coach.

“Ik ken het huis uiteraard vrij goed”, stelt Joost Malfait, die beroepshalve manager is bij een glasverwerkend bedrijf. “Ik fungeerde er meer dan tien jaar als T1 en bracht de toenmalige club van vierde provinciale naar vierde klasse. Op nationaal vlak was ik er ook nog enkele jaren actief. Na mijn periode bij Ingelmunster had ik nog de trainerstouwtjes in handen bij SC Menen en Sassport Boezinge. Na Boezinge laste ik door te drukke werkomstandigheden dit jaar bewust een sabbatjaar in.”

Een nieuwe sportieve uitdaging

Joost Malfait komt volgend seizoen terug naar de Ingelmunsterse heimat. “Op voetbalvlak is deze club zowat mijn tweede thuis geworden. Ik kreeg al enkele andere aanbiedingen van clubs, maar ik wimpelde die allemaal af. Ik wilde nog echt iets dat paste in mijn plaatje en dus kwam de vraag van SV Ingelmunster er op een voor mij ideaal moment. Ik ken de club, de entourage, de infrastuctuur, de fans: een superclub met heel wat troeven. De club maakte een herstart door en mijn hoed af voor het puike werk dat huidig trainer Rony Goemaere en zijn team er geleverd hebben en nog steeds doen. Niet eenvoudig om in dergelijk moeilijke omstandigheden je spelersgroep gemotiveerd te houden. Dat geldt trouwens voor alle trainers die momenteel een draak van een seizoen meemaken.”

Tweede of derde provinciale?

Wordt het straks tweede of derde provinciale voor jouw terugkeer? “Een goede vraag!”, stelt Joost Malfait tot besluit. “Op sportief vlak bestaat de kans dat SV Ingelmunster de poort naar tweede provinciale kan inbeuken. De ploeg staat momenteel vijfde en alle opties liggen nog open. Maar wordt er dit seizoen nog verder gevoetbald? Ik begin toch te vrezen dat de voorziene data om herop te starten wellicht niet zullen gehaald worden. Iedereen blijft momenteel in het ongewisse, maar ik denk dat de clubs er toch rekening zullen moeten mee houden dat het geen evidentie wordt om de helft van de huidige competitie nog af te werken. In het geval er geen 15 matchen kunnen afgehandeld worden, zullen er ook geen stijgers en dalers zijn. Tweede of derde provinciale, voor mij maakt het niet zo veel uit, maar het staat vast dat ik alvast over een mooi spelerspotentieel zal kunnen beschikken.”

