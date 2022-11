Joost Brancart met Asse-Ternat tegen Mechelen: “Thuis moeten we een stevige reputatie opbouwen”

Basketbal Top Division 2Zaterdag neemt Asse-Ternat het in eigen sporthal op tegen Mechelen. Gezien de rangschikking in Top Division 2, wordt het een belangrijke match. De Assenaren kenden een degelijke start in de nieuwe reeks, maar moeten nu bevestigen. Dat is een pak moeilijker. Vorig weekend liep men een blauwtje op in Pepinster.

Joost Brancart ziet meerderde redenen die de duidelijke 96-69-nederlaag in Pepinster kunnen verklaren. “Vooreerst zitten we al een tijdje met geblesseerde spelers. De zware blessure die Bas Apers in Sprimont opliep, was al langer gekend. We vrezen dat hij dit seizoen niet veel in actie meer zal komen. Daarnaast is ook Theo Dilissen opnieuw op de sukkel. Het gaat om een letsel dat hij vorig seizoen al opliep. Even leek het beter te gaan met hem, maar hij herviel. Bovendien kreeg Theo ook nog eens last van een hernia. In beide gevallen gaat het toch om sterkhouders waar we op rekenden.”

Meer energie

Toch blijft Joost Brancart niet blind voor de tekortkomingen binnen de eigen ploeg. “De match op Pepinster moeten we vlug vergeten. Althans het resultaat, niet de manier waarop we gespeeld hebben. Daar moeten we lessen uit trekken. We begonnen veel te soft aan de partij. Pepinster manifesteerde zich als een typische Waalse ploeg. Dat betekent dus veel energie vanaf de eerste minuut. Dat verschil in benadering kwam ook op het scorebord al snel tot uiting. Daarom wordt de komende thuismatch tegen Mechelen belangrijk. Thuis moeten we een stevige reputatie opbouwen. De komende twee matchen worden belangrijk. Na Mechelen volgt immers rode lantaarn Aarschot. Dat zijn tegenstanders van ons niveau. De druk om te winnen zal dan ook veel groter zijn. In Aarschot zouden we trouwens onze eerste zege buitenshuis kunnen halen.”

Degelijke start

Joost Brancart stelt dat Asse-Ternat degelijk debuteerde in Top Division 2. “Op de eerste speeldag verloren we nipt in Willebroek. Toen hadden we al kunnen stunten. Tegen Sijsele en Quaregnon werd er thuis gewonnen. Dat moest ook om niet met de punten te morsen. Op Sprimont en Woluwe waren we niet kansloos. In principe moesten we daar niet de punten halen. Enkel tegen Pepinster vlotte het dus niet. Het is aan ons om ons te herpakken tegen Mechelen.”

