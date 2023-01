Joost Bossin is de nieuwe T1 van Rhodienne-De Hoek: “Ik heb zeker niet lang getwijfeld, het is een mooie uitdaging”

Veldrijden profs Timo Kielich pakte elfde plaats in Zonhoven en mag dromen van een WK-selectie: “Nog eens bevestigen tijdens het BK”

Timo Kielich (Crelan-Fristads) heeft zijn tweede volledige crossweek afgesloten met een elfde plaats in de wereldbekercross in Zonhoven. De Kozenaar was lange tijd in strijd voor de tiende plaats, maar in de slotfase was het beste eraf. “Tiende was inderdaad mooi geweest, maar met dit resultaat kan ik leven. Volgende week is er nog het BK, meteen ook mijn laatste cross. Of het moet zijn dat ik geselecteerd word voor het WK”, lacht Kielich.

