Joost Bossin en Rhodienne-De Hoek halen net niet de finale van de Beker van Vlaams-Brabant: “Ik ben zeer fier op onze prestatie”

“Het was een bekerwedstrijd in de halve finale, wat altijd speciaal is, ook voor de spelers”, blikt trainer Joost Bossin terug. “Het was een zeer gesloten wedstrijd met weinig kansen langs beide kanten. Er werden heel veel duels uitgevochten. Ik denk dat beide ploegen tevreden waren met een gelijkspel en misschien was de beste kans wel voor ons.”

Rhodienne-De Hoek was niet op zijn sterkst. “Met tien afwezigen was het sleutelen, maar het was een zeer goede wedstrijd. De afwezigheden waren er door vakantie, werk en blessure.”

“We hadden gevraagd om de match later te spelen, maar hebben bewezen dat we met negen spelers van 2002 of jonger een volwassen prestatie op de mat kunnen leggen. Ik ben zeer fier op de prestatie die ze allemaal hebben geleverd. Linden staat in de competitie vrij hoog en als we die lijn van zondag kunnen doortrekken, gaan we zeker nog punten nemen.”

Mooie perspectieven

“Of het een gemiste kans was? Strafschoppen zijn altijd een loterij. We zullen nooit weten hoe het gelopen zou zijn als we voltallig waren geweest. Wat ik zondag zag, stemt me hoopvol om nog de nodige punten te pakken. Er keren spelers terug uit blessure en die zullen moeten tonen dat ze een selectie waard zijn. De beste ploeg zal spelen.”

Zondag trekt Rhodienne-De Hoek naar Liedekerke. “Ze hebben vijf punten meer dan wij. Het veld is er niet zo groot, dus dat moet ons liggen. In het klassement staat alles nog op een zakdoek en dat is een voordeel. We gaan spelers recupereren en staan al sterk, wat ons mooie perspectieven geeft.”

27 punten

“Of het de komende weken van moeten is? Dat is al elke week zo als je op die positie staat (Rhodienne-De Hoek staat momenteel 14de, red.). We zijn al twee plaatsen opgeschoven. Het is ook afhankelijk van wat er in derde amateur gebeurt met Eppegem, Kampenhout, enzovoort.”

Stress in de groep merkt Bossin niet op. “Neen, zeker niet. Er zijn nog 27 punten te verdienen. Waar de sleutelmomenten nog zullen liggen? Tegen de ploegen die binnen zes punten staan, moeten we winnen.”

