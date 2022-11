Jonny Rowell speelt met FCV Dender tegen RSCA Futures: “De linies moeten korter bij elkaar aansluiten”

voetbal challenger pro leagueFCV Dender mag zich zondagavond opmaken voor een duel tegen de beloften van Anderlecht op volle sterkte. Aangezien er wegens het WK een vervroegde winterstop is in 1A mogen kleppers zoals Duranville, Stassin en misschien nog een paar youngsters uit het A-elftal aan de aftrap verwacht worden. De blauwhemden zullen zich schrap moeten zetten om puntenwinst te boeken.

Na een zware week met duels tegen RWD Molenbeek en Standard Luik ontbrak het FCV Dender aan frisheid om op Sclessin afstand te nemen van de beloften van Standard. Nu zijn er evenwel geen excuses, want het duel tegen RSCA Futures kon deze week in alle rust voorbereid worden.

Jonny Rowell komt op onze vraag nog even terug op het duel tegen Standard B. De middenvelder geeft aan waarom er offensief zo weinig werd getoond. “We speelden te laag zodat er een te grote afstand was tussen de twee aanvallers M’Barki en Lallemand en de rest van de ploeg. We konden die kloof van vijftig meter niet overbruggen. Er was te veel ruimte tussen de linies. Het was voor de middenvelders moeilijk spelen met slechts twee afspeelpunten voorin. Met drie spitsen heb je uiteraard meer mogelijkheden.”

Er zal tegen RSCA Futures uit een ander vaatje moeten getapt worden, want de Brusselaars baden in offensieve weelde. “Het is een ploeg met veel technisch onderlegde voetballers, die mag naast SK Beveren geplaatst worden wat betreft offensieve kwaliteiten. De youngsters lopen slim tussen de lijnen, zodat we goed compact zullen moeten spelen.”

Geduld uitoefenen

Zelf heb je lange tijd op de bank geduld moeten uitoefenen, maar tegen Club NXT werd je heropgevist. Trainer Van Acker gaf toen aan dat je voor meer voetballend vermogen kon zorgen en dat is je aardig gelukt. “Moeilijke periodes horen nu eenmaal bij het voetbal, maar je weet dat alles snel kan veranderen. Ik kwam pas op de elfde speeldag voor het eerst aan de aftrap, maar mocht nu viermaal op rij starten. Ik doe uiteraard mijn uiterste best om mijn stek in de ploeg te behouden. Een goede passing naar de spitsen toe is één van mijn kwaliteiten, maar we moeten meer vooruit voetballen.”

De komende maanden zijn cruciaal voor het verdere verloop van je carrière, want je bent op je 33ste einde contract bij FCV Dender. “Eerlijk gezegd ben ik daar niet zo mee bezig. Ik focus me op de trainingen en de wedstrijden en ik zie wel wat er op me afkomt.”

