Jonge streekrenner Enrico Dhaeye rijdt Nokere Koerse: “Vroeger ging ik ieder jaar met mijn opa kijken”

Danilith Nokere Koerse stond oorspronkelijk niet op de kalender van Enrico Dhaeye. Ploegleider Preben Van Hecke nam hem na degelijke uitslagen in zowel Gent-Staden (elfde) als Lillers (achtste) in de selectie van het Minerva Cycling Team voor zowel Nokere Koerse woensdag als de Grand Prix Chôlet zondag op. Probeert de 21-jarige kerel uit Ruien in Nokere Koerse de vroege vlucht te halen?

“Meestal is Kasper Saver bij onze ploeg de man voor de lange ontsnapping”, weet Dhaeye. “Het zou mooi zijn indien ik in de eerste groep het einde van Nokere Koerse haal. Ik besef dat dit niet evident wordt. Kan ik me niet in de eerste groep handhaven is daar voor mij geen been aan gebroken. Ik ben derdejaarsbelofte. Door de twee coronaseizoenen kon ik nog niet veel ervaring opdoen. Nokere Koerse wordt voor mij een hele onderneming.”

Drie koersen in vijf dagen

Niet zo lang geleden trok Enrico Dhaeye met zijn opa als toeschouwer op woensdagnamiddag naar Nokere Koerse. Dit keer zit hij zelf in het peloton. Naast een aantal mannen die al diverse grote ronden in hun benen hebben. De lat mag hij niet te hoog leggen. Wellicht past de Youngster Coast Challenge, een UCI-koers voor beloften tussen Bredene en Koksijde, beter bij het profiel van de derdejaarsbelofte. “Vrijdag kan ik voor het eerst die wedstrijd rijden want door de pandemie kon de Youngster Coast Challenge de voorbije twee jaar niet doorgaan”, gaat Dhaeye verder. “Voor mij worden het drie koersen in vijf dagen. En de zondag nadien rijd ik met een selectie van Cycling Vlaanderen Gent-Wevelgem voor beloften.”

Eerst woensdag Nokere Koerse. Dhaeye nam de deelnemerslijst al eens onder de loep. “Er zijn een aantal ploegen die op een sprint zullen aansturen”, beseft hij. “Lotto-Soudal lijkt me de gevaarlijkste ploeg. Want zij kunnen het op twee manieren aanpakken. Met Victor Campenaerts en Florian Vermeersch kunnen ze voor de aanval kiezen terwijl ze de snelle Arnaud De Lie in de wachtkamer houden.”