Jonge speelsters debuteren bij Asterix Avo in de Ligacompetitie, ook Romane Neufkens: “Leuk dat ik speelkansen krijg”

“Onze opslagdruk was gigantisch. We lukten vandaag 17 rechtstreekse punten met onze service”, glimlachte Kris Vansnick na de wedstrijd. “We hadden onze lessen geleerd uit de bekermatch van een paar dagen geleden. Het veelvuldig inbrengen van onze jonge wisselspeelsters hoort bij ons project om toekomstgericht sterker te worden. De focus ligt nu reeds op zondag, want dan is er de zeer belangrijke ontmoeting voor de Belgische beker tegen Oudegem. Zondag is het erop of eronder, dan zullen de acties vanaf de opslaglijn opnieuw bepalend zijn.”

Zondag alles of niets

Romane Neufkens, jong talent van 17 jaar, was één van de speelsters die van coach Vansnick speelkansen kreeg. De spelverdeelster bedankte met een paar rake opslagen en knap verdeelwerk. “Op het einde mocht ik zelfs aan het net blijven staan”, lacht Romane Neufkens. “Het was erg leuk, de setstanden en vooral de ruime voorsprong zorgden ervoor dat ik zonder stress op het terrein kwam. Dit zijn mijn eerste speelminuten tijdens een officiële wedstrijd in de Liga. Ik maakte heel de voorbereiding mee met de ploeg, want Charlotte Krenicky was met de Yellow Tigers aan de slag op het WK in Nederland. Dat heeft me wel geholpen. Het was niet allemaal zo nieuw voor mij.”

Ook bij Roman Neufkens ging de aandacht meteen naar de bekerontmoeting tegen VC Oudegem. “Het is alles of niets”, beseft de spelverdeelster. “Hopelijk marcheert onze opslag zondag even goed. Alle concentratie gaat naar dit Oost-Vlaams duel”, benadrukt de speelster uit het Henegouwse Lessen. “Deze overtuigende zege zorgt alvast voor vertrouwen. Oudegem won vorig jaar de cup. Dit jaar wordt een totaal andere krachtmeting.”