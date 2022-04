Jonge Lars Van Laere (18) loodst SK Sint-Niklaas voorbij Avanti Stekene en blijft hopen op de redding: “We hebben de moed nog niet opgegeven”

Invallen en de match beslissen. Lars Van Laere (18) gooide SK Sint-Niklaas een levenslijn toe: 1-2 op Avanti Stekene. “Ik zat meteen goed in de match”, glunderde doelpuntenmaker. Met nog twee wedstrijden te gaan is de kloof met een barrageplaats plots drie punten. “Alles kan, alles is nog mogelijk.”

“Hier! Hem moet je vragen stellen." Doelman Gerben Van Hove riep ons toe terwijl hij z'n jonge ploegmaat aanwees. Een jonge kerel uit de eigen jeugd die invalt en het beslissende doelpunt scoort, is altijd mooi. Als dat doelpunt z’n ploeg nog een laatste kans geeft op de redding wordt het pas echt een sprookje. “Geen domme dingen zeggen, hé”, gaf Van Hove nog een laatste tip mee.

Niet dat Lars Van Laere (18) die nog nodig had. Matchwinnaar bij z'n tweede invalbeurt, nuchter in de reactie achteraf. “Leuk dat ik mag invallen en dan het winnende doelpunt scoren is gewoon geweldig." Waarna hij een lach niet kon onderdrukken - de beugel bloot.

Goed in de match

Z’n doelpunt was niet alleen belangrijk, het getuigde bovendien van tonnen kwaliteit. Strakke knal vanop vijftien meter, zonder aarzeling. Avanti-doelman Van Steelant kon enkel toekijken. “Een knap doelpunt, inderdaad. Die moest erin, hé. De bal lag klaar en ik twijfelde niet. ” Naar het beeld van zijn invalbeurt. “Lars is goed ingevallen”, fluisterde coach Buyens Robby luttele minuten voor dat doelpunt naar z'n assistent. Van Laere: “Ik zat er meteen goed in.”

Vanaf-ie het veld opkwam, durfde de jonge middenvelder ballen opeisen en toonde hij goesting om te spelen - sommige ploegmakkers kunnen er een puntje aan zuigen. Knap voor een broekventje dat amper twee weken meetraint met de A-kern. “Ik ben nog jong, dus ik probeer altijd mijn best te doen en hard te werken. Dat ik daarmee iets kan forceren, maakt het alleen maar mooier. Fantastisch dat we in het slot nog drie punten meegrissen.”

Jong Lede

Met z’n inzet, overgave en doelpunt gooide Van Laere de dobberende Klaasjes een ultieme reddingsboei toe. Vorige week schreven we hen al naar eerste provinciale, een week later moeten we hen daar misschien weer uit hengelen. Op twee speeldagen van het einde is de kloof drie punten - overbrugbaar. “Alles is mogelijk, alles kan nog”, klonk het bij Van Laere, die de handdoek op geen enkel moment al gooide. “Ik heb de moed nog niet opgegeven, net zomin hebben mijn ploegmakkers. We bleven volop strijden om het hoogste mogelijk uit de brand te slepen.”

Aan zijn passie zal het alleszins liggen. “Die jongen heeft lef”, glunderde Robby Buyens in de catacomben. Een paar meter verderop pleegde Van Laere een telefoontje. “Even mijn opa verwittigd.”

Zo puur kan voetbal dus nog zijn.

Avanti Stekene – SK Sint-Niklaas 1-2

Avanti Stekene: Van Steelant, Erikci, Van Severen (70’ D’heer), Van Spittael (60’ De Smet), Mennes, Franssens, De Rudder, Klippelaar, Goossens, Criel (77’ Van Buynder), Aerts.

SK Sint-Niklaas: Van Hove, Aps, Delanoy, El Hamdaoui (70’ Balogun), Van Goethem, Nachtegael (62’ De Clercq), De Saegher, Vermincksel (75’ Van Laere), Laurens, De Oliveira, Mulume.

Doelpunten: 20’ Franssens (1-0), 54’ El Hamdaoui (1-1), 88’ Van Laere (1-2)

Geel: Van Goethem, De Rudder, De Oliveira, Delanoy, Mennes.