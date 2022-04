Jonge Ebe Tanghe krijgt volop zijn kans bij KM Torhout: “Gezonde stress heeft mijn match niet beïnvloed”

KM Torhout is al twee weken zeker van de eindronde en gaf de voorbije weken enkele jonge talenten de kans om te proeven van het eerste elftal. Eén van hen is de zeventienjarige Ebe Tanghe, die na drie invalbeurten voor het eerst in de basis stond in het 3-3-gelijkspel tegen Anzegem. De jonge middenvelder vecht dit weekend in een rechtstreeks duel met Tempo Overijse voor de derde plaats in de eindstand van derde nationale A.

Ebe Tanghe, afkomstig uit Ichtegem en Kortemark, zette zijn eerste voetbalstapjes bij Ichtegem, waar hij opgemerkt werd door Cercle Brugge. In 2017 ruilde hij het groen-zwart van Cercle in voor het groen-zwart van KM Torhout, waar hij sinds januari deel uitmaakt van de A-kern en regelmatig mee traint met de eerste ploeg. Na drie korte invalbeurten gunde coach Stijn Meert hem een eerste basisstek in de West-Vlaamse derby tegen Anzegem. “Ik had veel gezonde stress, maar ik heb mijn match er niet door laten beïnvloeden”, gaat de jonge snaak van wal. “We scoorden al snel twee doelpunten en dat bracht wat rust in de ploeg. In die mate dat we zelfs iets te veel de teugels lieten varen, zodat Anzegem de situatie omdraaide. Het was een match met twee gezichten, maar we herpakten ons naar het einde toe. We hadden op meer gehoopt dan een punt, maar kunnen er best mee leven.”

Goede pass en overzicht

Tanghe is een middenvelder die de voorbije weken zowel op de 10, de 8 en de 6 speelde. Welke positie draagt zijn voorkeur uit? “Ik voel me nu het best als verdedigende en controlerende middenvelder”, vervolgt de Ichtegemse Kortemarkenaar. “Tot mijn troeven reken ik mijn accurate pass, en het overzicht dat telkens probeer te bewaren, zodat ik ten allen tijde weet welke ploegmaat vrij staat of wie ik in een kansrijke positie kan aanspelen. Sinds januari train ik mee met de eerste ploeg, waar ik probeer op te vallen door mijn inzet en doorzettingsvermogen. Het is een plezier om met coach Stijn Meert te werken, die naar mijn ervaring zeer goed werkt levert in Torhout en erin slaagt zijn ervaring door te geven aan jonge spelers zoals ikzelf.”

Torhout speelt dit weekend haar laatste competitiematch op het veld van Tempo Overijse. “Met een overwinning eindigen we als derde in de reguliere competitie. Hoewel het weinig uitmaakt of we derde of vierde eindigen, zou een overwinning ons een boost geven naar aanleiding van de eindronde, waar wij met Torhout graag zouden schitteren om de promotie naar tweede nationale af te dwingen”, besluit de vijfdejaarsstudent wetenschappen-wiskunde.

Derde nationale A: Tempo Overijse – KM Torhout: zondag 1 mei om 15.00 uur.