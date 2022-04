Jonge Amine Hilal (Merelbeke) ondanks nul op zes met vertrouwen naar Dikkelvenne: “Tevreden over onze prestaties tegen toppers”

Voor het eerst sinds november liet KFC Merelbeke nog eens twee opeenvolgende nederlagen optekenen. Coach Davy De Schryver hoopte tegen Ninove en Petegem te tonen dat zijn team een deel van de kloof had gedicht, maar de titelkandidaten bleken met respectievelijk 2-1 en 0-2 te sterk. “We mogen toch tevreden zijn”, reageert middenvelder Amine Hilal.

“Ondanks de nul op zes stel ik vast dat we veel betere prestaties neerzetten dan tijdens dezelfde affiches in de heenronde. Dat betekent dat we op een paar maanden tijd weer grote stappen vooruit hebben gezet, zowel op technisch, tactisch als mentaal vlak. We mogen zeer tevreden zijn over de manier waarop we tegenwoordig voetballen.”

Statistieken mogen beter

Met tien basisplaatsen en dertien invalbeurten kan de youngster ook individueel op een prima seizoen terugblikken. “Ik ben zeker blij met de manier waarop ik als speler en als persoon al ben gegroeid. Gelukkig heb ik veel goeie en ervaren spelers rond me, die me veel advies geven. Ik word dit seizoen vooral als tien uitgespeeld, maar met drie assists en nul goals mogen mijn statistieken wel wat beter.”

“Dat is een werkpunt voor de komende jaren, al zou ik ook liever wat lager op het veld staan. Met mijn manier van spelen kom ik centraal op het middenveld beter tot mijn recht. Mijn voorkeur gaat naar de nummer acht-positie, waar ik vorige week tegen Petegem mocht spelen.”

Acht op twaalf herhalen

Dit weekend begint Merelbeke als achtste aan het laatste vierluik tegen Dikkelvenne, Oudenaarde, Olsa Brakel en Harelbeke. “Op basis van onze kwaliteiten en de prestaties van de jongste weken mogen we vertrouwen hebben”, vindt Hilal. “Ook al is Dikkelvenne zeker een goed elftal, ben ik ervan overtuigd dat we met drie punten naar Merelbeke kunnen terugkeren.”

“In de heenronde bleven we ongeslagen tegen de komende vier tegenstanders. We pakten acht op twaalf en dat is iets wat ik graag zou herhalen. We staan op drie punten van de zesde plaats, wat nog steeds een doel is. Er is nog genoeg dat ons kan motiveren. Als we minstens zes op twaalf pakken, mogen we van een geslaagd seizoenseinde spreken”, besluit de middenvelder.

Tweede nationale A: SC Dikkelvenne - KFC Merelbeke: 20u