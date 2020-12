Jong Zulte zakt vrijwillig van eerste naar vierde provinciale: “We verhuizen met eerste elftal naar domein Waalmeers”

VOETBALEersteprovincialer Jong Zulte drukt op de resetknop. Volgend seizoen zal de eerste ploeg hervatten in vierde provinciale. Bovendien verhuist de club met dat eerste elftal definitief van de Kastanjelaan naar Waalmeers. Daar is de vernieuwing van de accommodatie volop aan de gang.

Bij het ontslag van trainer Pascal De Vreese enkele maanden geleden lekte de intentie van het bestuur van Jong Zulte om de toekomst te herbekijken uit. De club hakte de knoop door. Als de competitie op 14 februari wordt hernomen begint Jong Zulte aan haar laatste tien matchen in eerste provinciale. Los van het eindresultaat besliste het bestuur het seizoen 2021-22 op het laagste provinciale niveau te herbeginnen. “Corona gaf ons een serieuze patat”, geeft voorzitter Tom Moerman toe. “Intussen zijn we met de steun van de gemeente Zulte bezig met het vernieuwen van de accommodatie Waalmeers. De werken, met heel wat Zultse ondernemers, zitten perfect op schema. Wellicht zal het project in mei 2021 afgerond zijn. Dus klaar om er het seizoen 2021-22 aan te vangen. Voor ons het ideale moment om de Kastanjelaan te verlaten en met ons eerste elftal in Waalmeers te gaan spelen.”

Jeugd zal meer kansen krijgen

Sedert het ontstaan van Jong Zulte bijna twintig jaar geleden moet de club het in de Kastanjelaan doen zonder normale inkomsten van de kantine. SV Zulte Waregem baat de kantine uit. “Dat verlies voelen we in deze coronacrisis veel meer dan andere seizoenen”, gaat Moerman voort. “Maar dat is niet de voornaamste reden voor onze verhuis naar het domein Waalmeers. We gaan er een nieuwe kantine, nieuwe kleedkamers en bijna drie volwaardige velden in gebruik kunnen nemen. Een eigen stek, dicht bij de jeugdwerking van onze club.”

“Hopelijk worden de banden tussen jeugd en seniors aangehaald. Nu zijn dat precies twee clubs in één. Met eigen middelen gaan we proberen twee kleine staantribunes te bouwen. Door vrijwillig naar vierde provinciale te degraderen zal onze eigen jeugd meer kansen krijgen”, gaat Moerman voort. “Ik kreeg berichtjes van gewezen spelers die niet sterk genoeg waren voor eerste provinciale, maar nu zeker willen terugkeren.”

Over vijf jaar weer in tweede

“We gaan volgend seizoen niet zonder ambitie van start. Over vijf jaar wil ik met Jong Zulte weer in tweede provinciale spelen”, klinkt het. “Om derby’s te kunnen afwerken tegen Machelen, Nokere-Kruishoutem en Zeveren Sportief. Toen de coronacrisis uitbrak had iedere club het over de premies die in het provinciale voetbal veel te hoog zijn. Nu er een vaccin op komst is lijken die clubs dat vergeten te zijn, want sommigen goochelen al opnieuw met zotte bedragen. Daar deden we nooit aan mee en zullen we nooit aan meedoen.”