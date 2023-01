Jong Zulte gaat in zee met Niels Holvoet: “Binnen de drie jaar naar tweede provinciale proberen klimmen”

Niels Holvoet is de nieuwe trainer van derdeprovincialer Jong Zulte. Hij volgt Brecht Bettens, sedert deze week voltijds aan de slag bij Zulte Waregem, op. De inhaalmatch woensdagavond tegen Gavere-Asper laat hij door assistent Jurgen Seeuws coachen. Van donderdagavond af neemt hij het roer over.

Vorig seizoen was Niels Holvoet, gewezen speler van onder meer Sparta Petegem, SK Bellem, KVV Vlaamse Ardennen, Aarsele en Zeveren, trainer van de beloften van z’n moederclub Petegem. Voordien was hij een tijdlang T1 bij FC Poesele. “Dat jaar bij de beloften van Sparta was leerrijk”, blikt Holvoet terug. “Van iemand met de metier van Bert Dhont, hoofdtrainer bij Sparta, steek je altijd iets op.”

Toch hield Holvoet het na één seizoen voor bekeken. “Omdat ik weer een eerste elftal wou leiden”, verduidelijkt hij. “Tijdens de zomer vond ik geen club. Die zes maanden zonder voetbal hebben me ook deugd gedaan. Het was al lang geleden dat ik zo lang niets deed in het voetbal. Uiteraard liet het mij niet los. In die maanden heb ik veel gelezen over voetbal. Toen de kans om Jong Zulte te trainen zich aandiende heb ik mijn kandidatuur gesteld. Ook omdat het heel handig is want ik woon in Zulte, op één kilometer van het veld.”

Nog veel mogelijk

Dus kan Niels Holvoet met de fiets of te voet naar de trainingen. Hij zag zijn nieuwe ploeg zondagnamiddag met 4-2 verliezen bij leider ESA Bottelare. “Bij de rust had het zonder overdrijven 0-3 of 0-4 moeten zijn in plaats van 0-1", beweert Holvoet. “Na de pauze werd het toch 0-2, maar de aansluitingstreffer kwam snel, de gelijkmaker nog sneller. Met Florian De Paepe beschikt Bottelare over een sterke spits. Uiteindelijk maakte hij het verschil.”

Woensdagavond (20 uur) speelt Jong Zulte thuis tegen KFC Gavere-Asper. “Die match zal Jurgen Seeuws leiden want ik ken nog niet iedereen”, besluit Holvoet. “Donderdagavond zal ik de training leiden. Zaterdagavond coach ik de partij bij Nazareth-Eke. Op dit ogenblik staat Jong Zulte tiende. Er lijkt mij nog veel mogelijk. Als enkele geblesseerden en studenten terug zijn kunnen we in de derde periode een goeie beurt maken. De club is aan het groeien. Binnen de drie jaar wil de club in tweede provinciale spelen. Ik hoop die ambitie waar te maken.”