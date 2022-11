Jong Lede zet zegereeks in derde nationale gewoon verder: nu gaat Eppegem voor de bijl

Voetbal derde nationale AJong Lede blijft in de ‘winning mood’. Tegen Eppegem volstond een goede tweede helft om terecht de drie punten thuis te houden. Door de overwinning staat de ploeg steviger op de derde plaats en heeft men Tempo Overijse en Voorde-Appelterre in het vizier.

Trainer Sandy Casieris moest vooraf nogal wat kernspelers missen. “Emir Suma – de laatste weken een titularis – liep donderdagavond op training tegen de dug-out. De gevolgen werden snel duidelijk. Hij moest zes keer genaaid worden in het aangezicht. Alteron Balaj sukkelde eerder al met de knie. Hij leek op de terugweg, maar herviel. Vrijdag werd er een MRI gemaakt. Daarop werd een probleem met het kraakbeen duidelijk. Hij ligt nog enkele weken in de lappenmand. Jonas Criel liep dan weer een breukje in de enkel op. Hij zal pas na de winterstop weer inzetbaar zijn. Met het spierletsel van Jochen Van Waeyenbergh gaat het dan weer wel de goede kant op.”

Volledig scherm De spelers van Jong Lede groetten de supporters na hun winst tegen Eppegem. © RV

Goede tweede helft

In de eerste helft waren beide ploegen elkaars evenknie. Veel kansen vielen er aanvankelijk niet te noteren. Halverwege de eerste helft ging de bezoekende defensie in de fout. Van Poelvoorde nam het geschenk dankbaar aan en scoorde van dichtbij. Vier minuten later blunderde de Eppegemse defensie opnieuw, maar de bal van Van Peteghem belandde tegen de paal. Na de rust kreeg Lede nogal ongelukkig een strafschop tegen. Rijmenans benutte die. Bauwens maakte zijn foutje snel goed door de 2-1 te scoren. Jelle De Crick tekende na een fraaie kapbeweging voor de 3-1-eindscore.

Zegereeks

Sandy Casieris is tevreden met de gang van zaken bij Jong Lede. “We waren al zeven opeenvolgende matchen ongeslagen. De recente zeventien op eenentwintig brachten ons naar een onverhoopte derde plaats. In de eerste elf matchen wonnen we de matchen die moesten gewonnen worden. De vier op zes tegen topploegen als Kalken en Stekene gaven een kleine surplus. De balans was voor de match tegen Eppegem al positief. Door deze nieuwe verdiende overwinning komen we enkel maar sterker voor de dag. Het komt er nu op aan om zondag te bevestigen in Wielsbeke.”

Ploegen en doelpunten

Lede : Meulewaeter, Bauwens, Taptchou (46’ De Smet), Ringoet, Van Peteghem, Van Poelvoorde, Jelle De Crick (88’ Pynaert), Van Den Eeckhout (86’ Favoreel), Rosschaert, Horninck, Joren De Crick.

Eppegem : Grimaldi, Van Steenwinkel, Verbesselt, Barbieux, Eki, Frick (85’ Silverans), Van Delm (85’ Yangassa), Rijmenans (85’ Chelha), Fastavel (73’ Benhamman Krikez), Osango, Van Remoortel.

Doelpunten : 22’ Van Poelvoorde (1-0), 49’ Rijmenans (1-1), 56’ Bauwens (2-1), 71’ Jelle De Crick (3-1).

Geel : Van Poelvoorde, Van Delm, Van Remoortel, Benhamman Krikez.