Jong Lede vergeet voor de rust karwei af te maken tegen Roeselare-Daisel

Gemiste kans

Trainer Sandy Casieris was eerlijk in de analyse. “Globaal bekeken mogen we tevreden zijn met onze competitiestart. We ontmoetten al vier ploegen uit de top vijf. Tegen Kalken wonnen we, tegen Tempo Overijse waren er mogelijkheden.We hadden al enkele punten meer kunnen hebben. Anderzijds ben ik realistisch. Er zullen ook momenten komen dat we goed bedeeld worden. Op het einde van de rit zal de rekening wel kloppen. De match tegen Roeselaere-Daisel vond ik psychologisch wel belangrijk. Bij winst konden we naar de top vijf lonken en hadden we enkele weken ademruimte. We konden het ons dan eens permitteren om een mindere wedstrijd te spelen. Verliezen hield in dat we in de middenmoot bleven hangen en toch met één oog naar beneden moesten blijven kijken. Het werd uiteindelijk geen van beiden. Op de puntendeling viel weinig aan te merken.”