Jong Lede bekert zondag tegen Hombourg: “Er zit meer voetballend vermogen in deze ploeg”

Voetbal derde nationale AVorig jaar moest Jong Lede tot de laatste speeldag knokken om het behoud in derde nationale af te dwingen. Nu is er optimisme om in de komende campagne beter te doen. De voorbereiding loopt naar wens. Vorig weekend won men het bekerduel tegen Jeunesse Aischoise, zodat men het zondag mag opnemen tegen Hombourg.

Er wacht de spelersgroep van Jong Lede zondag een verre verplaatsing. Hombourg is een deelgemeente van Blieberg. De kans is reëel dat het nog niet veel zegt. Het gaat om een kleine gemeente voorbij Herve in Duitstalig België. Woensdagavond hield men een algemene repetitie op het veld van Olsa Brakel. Met een wisselend team werd er in de grote hitte met 1-0 verloren.

Sportief manager

In het tussenseizoen werd Sandy Casieris aangesteld als trainer. Daardoor keert Georges Arts terug naar zijn oude job. “Ik heb vorig seizoen de zaken ad interim overgenomen. Ik liet aan het bestuur over, wanneer zij een nieuwe trainer zouden aanstellen. In het tussenseizoen werd gekozen voor Sandy Casieris. Die heeft recent al zijn sporen verdiend bij Dikkelvenne. Door de komst van Casieris word ik nu gewoon opnieuw sportief manager. De voorbereiding verloopt op dit moment globaal bekeken naar wens. Met amper twee trainingen in de benen speelden we een degelijke match tegen Eendracht Aalst. Dat was een goede repetitie. Nadien volgde een mooi parcours in de beker van België. Vorige zondag speelden we 2-2 gelijk tegen Jeunesse Aischoise. Het was een echte cupmatch. Finaal haalden we het na het nemen van strafschoppen. Zondag wacht dus Hombourg.”

Versterkt

Hoe schat Georges Arts de kern in? “Er zit meer voetballend vermogen in deze ploeg. Verdedigend haalden we met Frank Taptchou en Joren De Crick twee ervaren pionnen in huis. Ook Ilian Favoreel is nieuw in dat segment. Hij is nog jong, maat toont de juiste ingesteldheid. Tegen Brakel kreeg ook Yarno De Naeyer in doel speelkansen. Ik denk dat we hoger mogen mikken. We moeten wegblijven uit die rechterkolom. De start wordt zeer belangrijk. Vorig jaar openden we met zes op dertig. Die slechte ouverture bleef ons achtervolgen tot de laatste speeldag.”