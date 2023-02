Jong karting-talent Thomas Strauven uit Houthalen-Helchteren wil richting de autosport en de eenzitters

In ons land is de autosport nog steeds erg populair en heel wat jongens en meisjes, dromen van een carrière als professionele racepiloot. De weg naar die autosport loopt uiteraard via het karting. Een van de jonge karttalenten in ons land is de nu 14-jarige Thomas Strauven uit Houthalen-Helchteren. De voorbije jaren was hij succesvol in diverse nationale en internationale kartingcompetities. Hij zet in 2023 een laatste maal op het karting in alvorens de stap naar de autosport te zetten.

Negen was Thomas Strauven toen hij voor het eerst aan een kartingcompetitie deelnam. “Dat was in eigen land onder meer in de BNL- en BMC-wedstrijden, maar ik zat al op mijn zesde voor het eerst in een kart”, blikt hij op de beginjaren terug. “Het duurde even voor ik echt gebeten was, maar op mijn acht waren we vertrokken. Uiteraard gebeurde dat allemaal op de kartingpiste van Genk, de thuisbasis van zoveel jongeren die van deze sport houden.”

Nationaal en internationaal succes

De eerste jaren werkte Thomas Strauven ook samen met het vermaarde Belgische topteam GKS Lemmens, dat uiteraard de thuisbasis in Genk heeft en vanaf dan ging het snel. “In 2019 won Thomas zijn eerste internationale race in de Micromax-klasse op Le Mans en dat na een bloedstollend duel met zijn team- en landgenoot Lenn Nijs”, legt zijn vader Olivier Strauven uit. “Een jaar later behaalde Thomas dan de nationale titel in de Rotax Minimax. In 2021 nam mijn zoon bij het team Strawberry aan alle Europese Iame- en Rotax-wedstrijden deel.”

“Zijn mooiste resultaat, een tweede plek, behaalde hij op het einde van het seizoen 2021 in het Portugese Portimao tijdens de IAME International Games. Sinds 2022 zit hij bij Ricky Flynn Motorsports en participeerde hij aan alle WSK, RGGMC en FIA competities in junior. In dit eerste jaar heeft hij verschillende poleposities behaald, maar nog geen podia. In november 2022 is hij dan overgestapt naar de senior klasse en hij zal in 2023 weer aan alle internationale WSK, RGGMC en FIA races deelnemen.”

Uiteraard is karting voor Thomas Strauven geen doel op zich, de jonge kerel droomt ook van de eenzitters, waar alle grote namen uit de autosport naam gemaakt hebben. “Als alles goed gaat dan kunnen we volgend seizoen richting de F4, een klasse waar onder meer ook Stoffel Vandoorne is in begonnen. Hoe, wat en waar, daar is het nog te vroeg voor, maar wij werken hard aan de toekomst van Thomas.”

