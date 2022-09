Jong Essevee start straks competitie in Tweede Nationale tegen KVK Westhoek: “Welkom in The Farm”

The Farm, dat is de nieuwe naam van het stadion van Zultse VV, dat een grondige “make over” kreeg.

“De keuze voor een speciale naam kwam er een beetje naar analogie met Club Brugge, dat Schiervelde in Roeselare tot The Nest uitriep”, verklapt coach Frederik D’Hollander. “In Zulte lag reeds een kunstgrasveld, maar dat was dringend aan vervanging toe. Naast dat nieuwe synthetische veld, werden ook de dugouts vervangen en kregen de kleedkamers een likje verf. En er werd een nieuwe camerasysteem aangebracht, wat ons veel betere beelden oplevert voor de video-analyse. Er wordt ook met polars getraind. De club heeft er voor gekozen fors te investeren in de omkadering en installaties van het beloftenteam. Als wij drie spelers voor het A-elftal kunnen afleveren, betaalt The Farm zichzelf terug.”

D’Hollander staat aan het hoofd van een uitgebreide staf, met assistenten Sandrijn De Schepper en Lars Piesschaert, keeperstrainer Sven Dejonghe, afgevaardigde Jean-Claude Huys en de verzorgers Casper Dewitte en Ruben Timmermans.

“Er is geopteerd voor een professionele omkadering, omdat wij door de link met het eerste elftal dat soort argumenten kunnen aanvoeren om jongens voor ons te laten kiezen”, vervolgt D’Hollander. “Bij sommige ploegen in onze reeks kunnen ze ongetwijfeld meer verdienen, maar hier hebben ze wel een grotere kans om het uiteindelijk tot in eerste klasse te kunnen schoppen. En die droom hebben ze toch wel allemaal. Voetballen kunnen ze, dat moeten we hen niet meer bijbrengen. Wel de kneepjes om matchen te leren winnen tegen ploegen die andere middelen gebruiken. In tweede amateur gaan we matchen hebben waarin we beter zijn dan de tegenstrever, maar die we toch kunnen verliezen. Door pakweg een stilstaande fase vijf minuten voor affluiten. Of door gepakt te worden in de omschakeling. Niet naïef voetballen, dat probeer ik er in te coachen, het is een leerproces waar ze door moeten. Door het tempo op te pikken, moeten wij hen klaar stomen om op korte termijn met de A-ploeg te kunnen trainen en zich daar dan verder te tonen.”

Jongens van 2002, 2003 en 2004

Hoe hoog de ambities mogen liggen, is een open vraag.

“Dat is echt koffiedik kijken, daar moeten we eerlijk in zijn. Je komt immers met jongens tegen mannen te staan. We hopen dat we de middenmoot mogen ambiëren, maar zeker weten doen we op dit moment niks. Ook al omdat het van wedstrijd tot wedstrijd van de omstandigheden zal afhangen met wie we kunnen aantreden. Zijn er jongens die de selectie van Mbaye Leye halen, zoals pakweg Sylla, Willen, Demuynck of Hallaert die er al heel dicht bij staan? Zijn er die van de A-kern naar ons afzakken om minuten op te doen? Allemaal onbeantwoorde vragen. Maar in elk geval: de nieuwe wind die doorheen de club waait, straalt ook af op de U23-ploeg. Wat de A-coach vraagt, intensiteit, mentaliteit, dat vertaalt zich ook naar ons toe. Er zit voetbal in deze groep. We proberen snelheid in ons optreden te leggen en gaan geen verantwoordelijkheid uit de weg.”

De spelersgroep bestaat uit jongens van de geboortejaren 2002 (Arthur Wulleman, Youssuf Sylla, Brecht De Vriese), 2003 (Lukas Willen, Stef Van Damme, Lennert Hallaert, Cheick Thiam, Yannick Cappelle, Tarik El Boutaibe, Arthur Bracke) en 2004 (Dylan Demuynck, Arthur Harinck, Wannes Carnewal, Benoit De Jaegere, Mathis Biebuyck, Henri Heyde, Alia Diongue, Andres Labie).

Volledig scherm De hoofdtribune van The Farm. © RV