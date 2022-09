“Jong Cercle” begint vandaag aan competitie in Tweede Nationale op Gullegem: “Het wordt hele klus”

Voor de eerste competitie tegen A-elftallen krijgt “Jong Cercle” de komende maanden zijn eigen thuisbasis. De thuiswedstrijden zullen worden afgewerkt in het Riderfort-complex te Ruddervoorde. “Daar kunnen we beschikken over een mooi kunstgrasveld, waar we in de voorbereiding ook op regelmatige tijdstippen getraind hebben”, vertelt coach Bart Plasschaert.

“Omdat onze A-kern al bijzonder jeugdig is, was het een bewuste keuze om ook binnen het beloftenteam fel te verjongen”, geeft Plasschaert aan. “Kapitein Jef Vandemaele is van het geboortejaar 2001, maar het gros van onze spelerskern zijn jongens van 2003 en 2004. Gasten als Xander Martlé en Lucca Lucker, die vorig seizoen en tijdens de voorbereiding regelmatig met de A-kern trainden en speelden, moeten voor de bijkomende ervaring zorgen. Ook Aldom Deuro, de 22-jarige Malinees die terugkeert na een uitleenbeurt aan LB Châteauroux in de Franse Ligue 3, werd bij ons ondergebracht. Voorts zullen de Mexicanen Teun Wilke en Dagoberto Espinoza, die met de A-kern trainen, veel wedstrijdminuten bij ons kunnen opdoen.”

“Er was wat onderschatting”

“Toch zeker niet wat het klassement betreft”, zegt de coach. “Wij willen geen mal figuur slaan en competitief zijn. De speelstijl van de eerste ploeg er in slijpen en op die manier jongens klaarstomen voor het echt grote werk, is de doelstelling. Er wordt zes keer per week getraind, meer dan de gemiddelde ploegen in onze reeks dus. Bij iedereen is ondertussen het besef doorgedrongen dat het een hele klus wordt. In het begin van de voorbereiding merkte ik een beetje onderschatting van de opdracht in onze rangen, maar wedstrijden tegen Winkel Sport en zelfs FC Varsenare leerden onze jonge groep hoe anders volwassenvoetbal is dan wat ze in de jeugdreeksen gewoon waren. Als de tegenstander een muur bouwt, dan moet je die slopen. Je momenten kiezen, op de juiste ogenblikken temporiseren, dat is allemaal anders dan in jeugdvoetbal. Er zijn minder momenten om een match te beslissen en het kan op veel meer momenten fout gaan.”